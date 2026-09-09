Redacción ElDesmarque Madrid, 09 SEP 2026 - 13:57h.

El guardameta belga no disputaría la próxima Nations League con Bélgica pensando en regresar más adelante

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Thibaut Courtois ha tomado una decisión sobre su futuro inmediato con Bélgica que afecta directamente a su calendario con el Real Madrid. El guardameta blanco no disputará esta temporada la Liga de Naciones con los Diablos Rojos, una decisión que ya ha trasladado al nuevo seleccionador Marc van Bommel. Su intención pasa por regresar en el siguiente ciclo internacional, aunque su puesto no estará garantizado. El portero quiere dosificar sus compromisos con el combinado internacional y centrarse al máximo en el conjunto merengue.

Thibaut Courtois renunciará al siguiente parón de selecciones con Bélgica y priorizará al Real Madrid

Según ha informado Miguel Ángel Díaz, periodista de COPE, el guardameta belga ya habría comunicado a Van Bommel que no estará disponible para la Liga de Naciones. El de Bree tendría previsto volver en la temporada 2027/28, cuando Bélgica afronte la fase de clasificación para la Eurocopa y, posteriormente, la fase final si logra el billete. Su vuelta no será fácil ya que el actual seleccionador no le ha asegurado la titularidad, por lo que Courtois tendrá que competir por el puesto cuando decida regresar.

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El pasado de Thibaut Courtois en la selección de Bélgica

Esta decisión llega varios años después del enfrentamiento con el que por aquel entonces era su técnico en Bélgica, Domenico Tedesco. La relación de Courtois con el exseleccionador terminó completamente rota y el conflicto llegó a convertirse en uno de los grandes asuntos del fútbol belga. El propio portero explicó en su momento que la retirada del brazalete de capitán fue "la gota que colmó el vaso", aunque insistió en que el problema iba mucho más allá.

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Después del fugaz paso de Rudi García por los Diablos Rojos, el cual tampoco le nombró primer capitán para el Mundial 2026, el elegido para el nuevo proyecto es Mark van Bommel y, en su primer parón de selecciones, no podrá contar con Courtois. El guardameta priorizará su campaña con el Real Madrid y deja para más adelante el regreso con Bélgica.