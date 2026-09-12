Alberto Cercós García 12 SEP 2026 - 18:12h.

Fernando Alonso, tras clasificar decimoctavo en el Madring, critica nuevamente a la Fórmula 1

En Aston Martin no quieren ni imaginarse un futuro sin Fernando Alonso: "Sería dramático"

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Fernando Alonso volvió a quedarse fuera de la pelea por la clasificación demasiado pronto en el Gran Premio de España. El piloto de Aston Martin arrancará 18º en el Madring después de caer eliminado en la Q1, un resultado especialmente doloroso en el estreno del circuito madrileño y ante una afición española que esperaba verle mucho más arriba. El AMR26 volvió a mostrar su principal debilidad: pese a que Alonso fue capaz de defenderse en las curvas, la pérdida de velocidad en las rectas terminó siendo demasiado grande como para superar el corte. Una situación que vuelve a encender la crítica del asturiano hacia una Fórmula 1 en la que, a su juicio, cada vez tiene menos peso la habilidad del piloto.

La clasificación volvió a poner de manifiesto una realidad que Alonso lleva meses señalando: el Aston Martin puede defenderse en las curvas, pero se queda sin respuestas cuando toca acelerar. El propio piloto explicó que, pese a completar una buena vuelta, resultó imposible alcanzar a sus rivales por la pérdida que acumula en las zonas de mayor velocidad. "Creo que es decepcionante quedar fuera de la Q1 otra vez, incluso con una buena vuelta y en un circuito urbano", lamentó tras la clasificación y en declaraciones recogidas por Motorsport.

Fernando Alonso sigue muy enfadado con la F1

Entonces llegó la reflexión más contundente de Alonso. El asturiano puso como ejemplo a Michael Clayton, su responsable de prensa, para explicar hasta qué punto, a su juicio, la tecnología está restando protagonismo al piloto. "Es triste, en cierto modo, con esta generación de coches. Michael podría rodar ahí. Si Michael es más valiente que yo, irá más rápido; o si yo tengo más cualidades, iré más rápido que él", explicaba.

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Alonso, además, considera que el Madring puede servir para demostrarlo durante la carrera. "Todos los circuitos urbanos son un gran reto", señaló convencido de que acumular vueltas permitirá conocer mucho mejor un trazado todavía nuevo para todos. Y recordó un ejemplo que alimenta su crítica: Zandvoort, donde Aston Martin terminó noveno pese a haber salido 20º. Allí, según Alonso, estaban a medio segundo de Williams en clasificación; ahora, pese a contar con una desventaja enorme en las rectas, apenas les separó una décima en las curvas. "Significa que fuimos muy rápidos en las curvas", destacó. Una frase que resume su frustración: el problema, insiste, no está necesariamente en el piloto.