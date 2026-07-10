María Trigo 10 JUL 2026 - 09:30h.

El joven futbolista de 18 años lo explicó todo tras la eliminación de Marruecos del Mundial

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Tiene sólo 18 años pero ha sido una de las sensaciones del Mundial 2026. Ayyoub Bouaddi se presentó al mundo en un Marruecos-Brasil y, desde entonces, no ha parado de crecer. A veces ha brillado más y a veces menos, pero de lo que no se arriente para nada el centrocampista del Lille es de haber elegido jugar con Marruecos en vez de con Francia.

Y es que su historia es cuanto menos curiosa, pues Bouaddi, nacido y criado en Francia, decidió competir con Marruecos semanas antes del Mundial, tras haber pasado toda su adolescencia en las categorías inferiores de la selección francesa. Ahora, tras ser eliminados de la Copa del Mundo por los galos (0-2), el medio fue muy claro al atender a la prensa y explicar esta decisión que no estuvo exhenta de polémica en su día: "No me arrepiento por nada por haber elegido Marruecos. Estoy muy orgulloso de haber tomado esta decisión. Fue una elección con el corazón y estoy muy orgulloso de representar a Marruecos".

Ya el pasado mes de mayo, cuando salieron las convocatorias para el Mundial, el futbolista subió una foto suya de niño con la camiseta de Marruecos en el que fue su primer post en Instagram: "Un sueño hecho realidad, pero sobre todo el comienzo de un nuevo capítulo: uno que exige aún más trabajo duro, altos estándares y responsabilidad. Soy plenamente consciente del privilegio que supone vestir estos colores y lo daré todo para representar a mi país de la mejor manera posible. Mis pensamientos también están con Francia. Mi decisión no resta en absoluto el orgullo y la gratitud que siento por haber vestido esa camiseta durante mi etapa de formación. Estoy —y siempre estaré— orgulloso de mi doble herencia, de mi trayectoria y de mis raíces".

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Ayyoub Bouaddi y el ser eliminado por Francia

Sobre la eliminatoria, dijo que lo intentaron, pero que chocaron con una "gran selección francesa": "Sabíamos que iba a ser difícil, que teníamos que esforzarnos mucho y darlo todo. Creo que eso es lo que hicimos. Todos los jugadores se entregaron". Además, aseguró que el partido "va a permitir crecer" a Marruecos, única selección africana que ha llegado dos veces a unos cuartos de final del Mundial, además de manera consecutiva: "Esto es fútbol, no siempre se puede ganar. Creo que este partido nos va a permitir crecer. Sabemos qué tenemos que mejorar para las próximas competiciones, qué detalles debemos corregir para llegar todavía más lejos".