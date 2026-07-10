Alberto Cercós García 10 JUL 2026 - 19:39h.

Solo hay un cambio respecto al once que ganó a Portugal: Pedri, suplente ante Bélgica

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El objetivo de la Selección Española es hacer acto de presencia en las semifinales del Mundial. Para ello, Luis de la Fuente ya ha tomado una de las decisiones más comprometidas de lo que llevamos de torneo. Con un once muy definido en la gran mayoría de las posiciones, hay una que ha quedado en entredicho: la de Pedri González. El jugador del FC Barcelona no está mostrando el nivel esperado. Si bien ha sido titular durante todo el Mundial, el seleccionador ha decidido que ante Bélgica es mejor que el tinerfeño empiece en el banquillo. Una decisión que ya avisó que podía darse durante la rueda de prensa previa al choque, y es que De la Fuente tiene la misión de poner a los mejores; y la realidad es que Pedri no está teniendo sus mejores partidos.

Pedri es uno de los jugadores más importantes para la Selección. El español siempre ha demostrado tener un nivel superlativo junto con Rodri, Dani Olmo o Fabián Ruiz. Durante la pasada Eurocopa se demostró. Y precisamente es Fabián quien le sustituye en el centro del campo. Un cambio que llama la atención por el nivel de Pedri, pero que también se entiende por el contexto: España se juega el pase a semifinales.

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Luis de la Fuente ya avisó: no es un castigo

Luis de la Fuente ya tuvo claro durante la rueda de prensa que algo así podía suceder. Tal vez en ese momento ya visualizaba el cambio con Pedri como protagonista, y explicó cómo lo veía él. "Hacer una alineación y una convocatoria es el trabajo más difícil, porque cada partido es diferente y teniendo jugadores de un nivel altísimo, los jugadores no tienen las mismas características e independientemente del nivel que hayan tenido se hace analizando al rival y a partir de ahí componemos un once para jugar mejor al rival, y si se llega a producir un cambio no es un castigo para el jugador que se queda fuera", comentaba en rueda de prensa.