Tchouaméni enciende las alarmas en Francia y se perderá los octavos ante Paraguay

Alberto Cercós García 04 JUL 2026 - 10:56h.

Tchouaméni es baja para el partido entre Francia y Paraguay de octavos de final del Mundial

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Aurélien Tchouaméni ha encendido todas las alarmas en la concentración de Francia después de confirmarse que no podrá disputar el encuentro de octavos de final del Mundial frente a Paraguay. El centrocampista del Real Madrid sufrió una recaída de las molestias musculares que arrastraba en el muslo durante el último entrenamiento previo al choque y las pruebas médicas han recomendado que permanezca fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente una semana. La ausencia del internacional francés supone un duro revés para Didier Deschamps en el momento más decisivo del torneo, ya que el futbolista había participado en tres de los cuatro encuentros disputados por los 'Bleus' y se había consolidado como uno de los pilares del equipo. Todo apunta a que Manu Koné ocupará su lugar en el once titular, como ya ocurrió anteriormente durante el campeonato cuando Tchouaméni también tuvo que parar por problemas físicos.

La baja del mediocentro trasciende lo puramente deportivo. Deschamps considera a Tchouaméni una pieza imprescindible por su capacidad para equilibrar al equipo, proteger a la defensa y facilitar la salida de balón. Además de su rendimiento sobre el césped, el jugador ejerce un importante liderazgo dentro del vestuario al ser uno de los capitanes del combinado francés. Su despliegue físico y su inteligencia táctica le han convertido en un futbolista insustituible para el seleccionador, especialmente en partidos de máxima exigencia como el que enfrentará a Francia con una Paraguay que llega reforzada tras eliminar a Alemania. La esperanza del cuerpo técnico es recuperarlo a tiempo para unos hipotéticos cuartos de final si los galos consiguen superar la eliminatoria.

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Tchouaméni y su futuro en el Real Madrid

Mientras tanto, el futuro de Tchouaméni en el Real Madrid vuelve a situarse en el centro de la actualidad. El francés continúa siendo uno de los nombres propios del mercado de fichajes después de que el Manchester United haya intensificado su interés en incorporarlo este verano. En Inglaterra consideran que el centrocampista reúne el perfil ideal para reforzar una medular necesitada de músculo, recorrido y capacidad defensiva, por lo que el club de Old Trafford permanece atento a cualquier movimiento que pueda producirse en el Santiago Bernabéu. Distintos medios británicos aseguran que los 'red devils' siguen de cerca la situación del internacional francés e incluso contemplan presentar una oferta si el Real Madrid abre la puerta a una negociación.

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Sin embargo, la intención del futbolista parece ir en otra dirección. Pese a los rumores y al interés procedente de la Premier League, Tchouaméni mantiene como prioridad continuar en el Real Madrid y seguir siendo una pieza importante del proyecto deportivo. El club blanco tampoco ha tomado una decisión definitiva sobre una posible venta, aunque las especulaciones sobre una gran oferta inglesa continúan alimentando el mercado. Su lesión con Francia llega, además, en un momento delicado, ya que cualquier contratiempo físico podría condicionar las conversaciones durante el verano. Por ahora, el mediocentro solo piensa en recuperarse cuanto antes para ayudar a su selección y regresar en las mejores condiciones a la disciplina madridista una vez finalice el Mundial.