García Plaza fue a pedir explicaciones y uno de sus ayudantes consoló a Carmona tras su expulsión

Pepe Jiménez Sevilla, 24 JUL 2026 - 19:43h.

Carmona no quiso abandonar el túnel y el árbitro le advirtió en varias ocasiones

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La cita entre el Córdoba y el Sevilla este pasado jueves no tuvo demasiado fútbol, ni demasiada intensidad, ni demasiados detalles a tener en cuenta, sin embargo, como sucedió ante el Cracovia, sí tuvo momentos de tensión que acabaron, en esta ocasión, con Carmona y Kevin Medina expulsados. Tras lo ocurrido ante los ojos del árbitro, lamentos, discusiones y conversaciones varias.

Porque la historia de la expulsión de Carmona y Kevin Medina, tras una entrada del jugador del Córdoba y un par de empujones entre ambos, no acabó cuando ambos abandonaron los límites del terreno de juego (porque el terreno de juego nunca lo abandonaron).

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Mientras Carmona iba al cuarto árbitro a protestar, Kevin Medina era consolado por varios de sus compañeros que se preparaban para salir al campo. Y ahí empezaría la segunda batalla.

José Ángel Carmona, expulsado, decidiría quedarse sentado justo en la entrada de la escalera que llevaba al vestuario junto a un miembro técnico del Sevilla y en el Córdoba, al verle, frenaron a Kevin Medina. Uno de los asistentes pidió al jugador blanquiverde que se marchase y fue el momento en el que varios miembros del conjunto local señalaron al lado sevillista. Si el '2' aguantaba, el '10' también.

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El cuarto árbitro pidió a Carmona que abandonase el túnel para que, igualmente, Medina lo hiciese, pero como si de una pelea de niños pequeños se tratase, nadie se iría antes que lo hiciese su rival. Tal era la situación que hasta Martagón tuvo un pequeño roce con el '2', solicitándole que saliese del campo.

García Plaza pidió explicaciones tras finalizar el encuentro

La historia no daría para mucho más, pero García Plaza no estaba nada contento. En cuanto el árbitro señaló el final, el técnico fue a buscarle para preguntarle por la expulsión y, siempre en un tono educado, se marchaba de la escena sin estar muy convencido.

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Tal era el disgusto que el entrenador fue a buscar a Kevin Medina, que no aceptó demasiado bien las palabras de un García Plaza que abandonaría el banquillo del Córdoba decepcionado ante la falta de entendimiento.

Por su parte, Carmona, que en cuanto el árbitro pitó el final fue al banquillo del Sevilla, saludaba a sus compañeros y recibía el cariño de uno de los ayudantes de García Plaza después de que el técnico, en una breve charla, posiblemente hablase sobre este tipo de situaciones.

Por suerte para el Sevilla, este jueves no había nada en juego, pero ya son dos expulsiones en tres amistosos y a buen seguro que García Plaza no estará demasiado contento con este tipo de situaciones en pleno periodo de preparación.