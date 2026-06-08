Basilio García Sevilla, 08 JUN 2026 - 18:39h.

El canterano sevillista está en la prelista de España para el Europeo sub 19

Oficial: Nico Guillén renueva hasta 2029

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En el Sevilla FC tienen muchísima confianza en el futuro a corto y medio plazo de Nico Guillén. El onubense ha sido pieza importante del Sevilla Atlético pese a ser juvenil, ha entrenado en numerosas ocasiones con el primer equipo -incluso entró en la convocatoria en la última jornada- e incluso demostró su compromiso al bajar a jugar con el Sevilla C para intentar conseguir una permanencia que no se logró.

Renovado hasta 2029, tal y como adelantó ElDesmarque en su día, no solo en el Sevilla tienen buenos informes de él, sino también en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Tanto es así, que Paco Gallardo le ha citado para la primera concentración de la selección española sub 19, de cara al Campeonato de Europa de la categoría que se disputa el próximo mes de julio en País de Gales.

No es la primera vez que Nico Guillén acude a una concentración sub 19, la absoluta juvenil para explicarnos, y eso a pesar de que es futbolista de segundo año. Siendo un habitual con la Sub 18 -la de su edad-, Gallardo le llamó en febrero para suplir la baja de última hora de Zárate, y ya en marzo fue titular en los tres partidos definitivos para la clasificación para el Europeo.

A sus 18 años, va un año adelantado. Este verano, además, estará a las órdenes de Luis García Plaza desde el inicio de la pretemporada, como ya sucediera el año pasado con Matías Almeyda. No en vano, el onubense fue el primer goleador de la etapa del argentino en la entidad como entrenador.

La convocatoria de España sub 19

Así las cosas, Nico Guillén tendrá que concentrarse el próximo jueves, 11 de junio, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y no será hasta el viernes 19 cuando el técnico de Torreblanca ofrezca la lista definitiva.

La selección juvenil se desplazará hasta El Albir, en Alicante, el día 21, y ya el 25 viajará hasta País de Gales, donde se disputará el campeonato. La selección anfitriona, Dinamarca y Alemania serán sus rivales en la fase de grupos. Los dos primeros accederán a las semifinales, y cuando acabe su andadura con España, ojalá con una medalla de oro al cuello, Nico Guillén se incorporará a la pretemporada del primer equipo sevillista.