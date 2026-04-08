David Torres 08 ABR 2026 - 07:18h.

El Valencia suma nueve derrotas y dos empates en sus once duelos ante los siete primeros

Ni el Guido más goleador basta para llegar a Europa

Encajó tres goles por primera vez en un año en Mestalla

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ValenciaSanti Cañizares no ve al Valencia CF luchando por el descenso, y lo cierto que el Guido Rodríguez más goleador de su carrera no le basta para mantener el pulso y luchar por Europa. LALIGA, cuando quedan ocho jornadas para acabar ha puesto a los de Mestalla en su sitio: como máximo aspiran a ser octavos porque no han logrado ganar ni un partido a ninguno de los siete primeros. El Valencia perdió este domingo ante el Celta de Vigo en Mestalla en el que fue el undécimo enfrentamiento del equipo de Carlos Corberán ante los actuales siete primeros clasificados, a ninguno de los cuales ha sido capaz de derrotar hasta ahora.

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Condenados a ser del octavo, como mucho

El Barcelona lidera la clasificación seguido por el Real Madrid, tercero es el Villarreal y cuarto el Atlético de Madrid mientras que el Betis ocupa la quinta posición, el Celta es sexto y la Real Sociedad séptimo. El balance del conjunto dirigido por Carlos Corberán ante estos rivales ha sido de nueve derrotas y dos empates con 8 goles a favor y 29 en contra.

Los dos únicos duelos en los que ha puntuado han sido ante la Real Sociedad (1-1) en Mestalla y con el Betis (1-1) en el mismo escenario.

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En la presente temporada ha perdido ambos duelos contra el Real Madrid (4-0 y 0-2); Villarreal (2-1 y 0-2) y Celta (4-1 y 2-3) mientras que ha sucumbido en una ocasión frente al Barcelona (6-0), Atlético (2-1) y Betis (2-1).

De esta forma, el equipo mejor clasificado al que se ha impuesto el Valencia ha sido el Getafe, octavo clasificado, al que venció en Mestalla (3-0) y en el Coliseum (0-1).

Los ocho partidos que le quedan al Valencia CF: tres contra los de arriba

Le quedan a los de Corberán ocho partidos para acabar LALIGA, tres de ellos contra rivales de la parte alta para romper ese maleficio contra los siete de arriba que le condenan, como mucho a ser octavo. Así, el Valencia CF recibe al Atlético en Mestalla el primer fin de semana de mayo y a viajan a San Sebastián y reciben al Barça para acabar el torneo de la regularidad a finales del mes de las flores.

Este es el calendario pendiente:

Elche - Valencia CF (Jornada retro)

Mallorca - Valencia CF

Valencia CF - Girona

Valencia CF - Atlético de Madrid

Athletic - Valencia CF

Valencia CF - Rayo

Real Sociedad - Valencia CF

Valencia CF - FC Barcelona

Tres goles en Mestalla un año después

Para engancharse, el Valencia CF tendrá que ponerse las pilas fuera pero también en casa. No en vano, el Valencia consumó su mala racha ante los de arriba en casa contra los gallegos mostrando una endeblez defensiva impropia de un equipo que aspira a Europa.

En ese 2-3 ante el Celta, el Valencia CF recibió tres goles como local en dicha competición más de un año después. El conjunto dirigido por Carlos Corberán se adelantó en el marcador por mediación de Guido Rodríguez en el minuto 12 pero el equipo céltico le dio la vuelta al marcador con los tantos de Moriba, Fer López y Williot Swedberg que le dieron los tres puntos pese a que Guido recortó distancias.

Para encontrar la última vez en la que le habían recibido tres goles al Valencia en su estadio hay que remontarse al 22 de febrero de 2025 cuando el Atlético se impuso por 0-3 con dos goles de Julián Álvarez y otro de Correa, ya con Carlos Corberán en el banquilo.