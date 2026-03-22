Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 19:50h.

El tanto del canterano hubiese supuesto el 4-2 para el Celta en Balaídos

Remontaba increíble de los de Sánchez Flores en una segunda parte para olvidar de los de Giráldez

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VigoEl Celta de Vigo ha caído 3-4 en Balaídos tirando a la basura un 3-0 logrado en la primera mitad. Demérito de un equipo que cometió errores individuales muy graves y que Claudio Giráldez, como él dijo en sala de prensa, no supo gestionar desde el banquillo asumiendo la totalidad de la culpa. Sin embargo con el 3-2 en el marcador Miguel Sesma Espinosa, colegiado del encuentro, anuló el tanto de Javi Rodríguez por una inexistente falta sobre Abde Rebbach. Tal como explicó el técnico celeste fue el árbitro riojano quien decidió que el canterano celeste había robado la pelota haciendo falta al babazorro. El VAR, con Del Cerro Grande en el mismo, no intervino dando validez a la decisión del colegiado.

En las imágenes se observa que el canterano celeste llega al choque, se hace con el balón de manera clara y no comete falta sobre Abde Rebbach. Al ser una jugada interpretativa desde la Sala VOR no hicieron que Miguel Sesma Espinosa fuese a la pantalla a pie de campo para deshacer su error.

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Los analistas arbitrales parecen unánimes en su dictamen. Mr. Asubio, analista arbitral de ElDesmarque, apunta a que "no veo falta de Javi Rodríguez" pero viendo el arbitraje que se estaba realizando por parte del colegiado riojano entiende que no fuese llamado desde la Sala VOR al estar señalando falta todo tipo de contacto.

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Desde Archivo VAR suspenden a Sesma Espinosa: "El colegiado riojano anuló un gol del conjunto local por una supuesta infracción de Javi sobre Rebbach que no da para nada. Si es cierto que existe un choque entre ambos después de disputar el balón, pero sin que exista una acción temeraria o de infracción clara".

Desde la cuenta LaLiga News muestran la jugada donde se observa claramente que no hay infracción de Javi Rodríguez sobre Rebbach. Claudio Giráldez no quiso profundizar en la acción: "El cuarto árbitro me dice que había anulado el gol. Entonces el VAR no le corrige. Ni entiendo ni dejo de entender".