Joan García ante un debut hostil con la Selección en Cornellá

Jorge Morán 31 MAR 2026 - 16:17h.

Fue recibido con gritos de 'rata' a su llegada

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La Selección Española jugará el último partido amistoso antes del Mundial frente a Egipto en el Estadio del Espanyol. Un encuentro que podría suponer, aunque no está asegurado, la vuelta de Joan García a Cornella, el lugar dónde se crio y en dónde no le tienen un gran recuerdo. Su marcha de los 'pericos' al Barcelona sigue escociendo y esto se pudo comprobar en la llegada del equipo nacional.

Como se puede escuchar gracias a las cámaras de ElDesmarque, uno o dos aficionados recibieron de manera hostil al portero culé a su llegada al hotel de concentración. Con gritos de 'rata', estos hinchas mostraron una grave falta de respeto al portero español, algo que no gustó nada a Luis de la Fuente, como así lo mostró en rueda de prensa.

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Luis de la Fuente defiende a Joan García

"Que deje la tentación en su casa, que aquí venga a animar a la Selección Española", comenzó diciendo. "Que nos dejemos ya de localismos y pensar que aquí, cuando me habláis 'es que viene uno de un club o que viene de otro', que no, aquí no son de ningún club, aquí son de la Selección Española, entonces que piensen solo en la Selección Española, que están aquí representando a la Selección Española", explicó.

Salido de la cantera del Espanyol, su marcha al Barça molestó mucho a un equipo que no dudó en convertirle en enemigo público. Pero además de esto, los hinchas pericos también señalan a Luis de la Fuente, quién nunca convocó al portero hasta su marcha al club culé. Una situación que el propio seleccionador tuvo que salir a explicar.

"No está porque está en un club o en otro, está porque son muy buenos jugadores, y yo le invito a esa persona, si es que alguno tiene esa tentación, insisto, que la deje en su casa y que venga sólo a animar, y si no, si viene aquí a pasar un mal rato, pues que se quede en su casa también", explicó. "Que venga aquí a disfrutar de la Selección, de un acontecimiento histórico como fue hace cuatro años, cuando estuvo aquí la última vez la Selección, y vengamos a disfrutar de una bonita y gran Selección", concluyó.