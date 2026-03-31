Cornellá ovaciona y corea el nombre de Joan García en su debut con la Selección Española

Saray Calzada 31 MAR 2026 - 22:49h.

Joan García saltó al campo en el segundo tiempo

Rafa Alkorta explica el "debate ficticio" con Unai Simón y Joan García en España: "Le está premiando"

Compartir







Una de las cosas de las que más se ha hablado durante este parón de selecciones ha sido de Joan García y su primera convocatoria con España. Una vez convocado, Luis de la Fuente le descartó en el encuentro contra Serbia, pero contra Egipto estuvo en el banquillo. El seleccionador le dio entrada en el minuto 61 y, a pesar de que muchos pericos consideran que traicionó al Espanyol, la grada del RCD Stadium le aplaudió, aunque hubo algún que otro tímido pito.

Un gesto que no se entendía como tampoco los cánticos lamentables que se habían producido por parte de un sector. El resto del estadio respondió con una ovación y cánticos de su nombre para animarle y apoyarle en sus primeros minutos con la Selección Española.

PUEDE INTERESARTE El casting de Luis de la Fuente para la portería de España y el recuerdo con Iker Casillas y David de Gea

Luis de la Fuente y su defensa en la previa a Joan García

En la previa se había hablado mucho sobre si iba a debutar o no y si lo hacía cómo se le iba a recibir. Luis de la Fuente tenía claro qué debía hacer la afición con su portero. Que deje la tentación en su casa, que vengan a animar. Aquí los jugadores son de la selección española. Si alguno tiene esa tentación, que la deje en su casa".

El seleccionador salía en defensa de su guardameta después de todo lo que se ha hablado. Es la primera convocatoria del portero del FC Barcelona después de que lleve demostrando mucho tiempo que es uno de los mejores del mundo. En la temporada pasada con el Espanyol ya despuntaba y este hecho le llevó a que los azulgranas se fijaran en él. Luis de la Fuente parece ser fiel a su núcleo duro en la portería y por ello llevaba a esta convocatoria hasta cuatro porteros, algo inusual.

De aquí al mundo habrá que ver quién de estos cuatros es el que se cae o si entra alguno que esperado.