Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Selección Española de fútbol
Competicion:

España se atasca ante el muro egipcio en el último test previo al Mundial

Rodri, durante el España - Egipto.
Rodri, durante el España - Egipto.. SeFutbol
Compartir

España se atascó en el último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado que dirige Luis de la Fuente no vio portería ante Egipto pese a las múltiples ocasiones. El meta rival fue el mejor de los suyos en un partido algo lento e insípido por parte de La Roja. Lo mejor de la noche lo dejaron tanto Mosquera como Víctor Muñoz.

En elaboración
Temas