Competicion:
España se atasca ante el muro egipcio en el último test previo al Mundial
Los cánticos racistas que se escucharon en el RCD Stadium: "Musulmán el que no bote"
El meta visitante, protagonista absoluto del encuentro
España se atascó en el último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado que dirige Luis de la Fuente no vio portería ante Egipto pese a las múltiples ocasiones. El meta rival fue el mejor de los suyos en un partido algo lento e insípido por parte de La Roja. Lo mejor de la noche lo dejaron tanto Mosquera como Víctor Muñoz.
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