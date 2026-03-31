Pablo Sánchez 31 MAR 2026 - 23:41h.

Joan García, ante un debut hostil con la Selección Española en Cornellá

Lo sucedido en el RCDE Stadium manchó el encuentro amistoso

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Pedri compareció ante los medios tras el partido para analizar el empate sin goles de España frente a Egipto. El canario, que salió en la segunda parte y dotó de mayor protagonismo a la selección tanto en la medular como en ataque, lamentó no lograr la victoria en el último test previo al Mundial. También condenó los cánticos racistas y resta importancia al cartel de favorita de La Roja para la cita que se avecina.

Las valoraciones de Pedri

El empate: "Un poco agridulce, queríamos llevarnos la victoria, no ha sido así. Queríamos una victoria en la última concentración antes del Mundial y por eso no nos vamos muy contentos".

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Acumulación de minutos: "Los jugadores que juegan con su club y su selección tienen muchos minutos, intentamos recuperar, hay muchos partidos pero es lo que tenemos que hacer, adaptarnos y recuperarnos".

Cánticos racistas: "No estamos de acuerdo con ningún cántico racista, no nos gusta y no lo apoyamos para nada. Tenemos que ayudar entre todos para que se erradiquen de los campos de fútbol".

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El vestuario: "Ahora hay mucha dinámica dentro y fuera, nos llevamos muy bien, eso se nota a la hora de jugar los partidos. Ahora a centrarnos en nuestro club y luego cuando nos toque a disfrutarlo dentro del campo".

Debut de Joan García: "Contento, solo me dio tiempo a felicitarlo. Me alegro mucho por él, es un porterazo que nos puede ayudar tanto aquí como con nuestro club".

España favorita: "Lo de la favorita siempre lo dicen ustedes. Tenemos muy buenos resultados a las espaldas que nos ponen como una de las favoritas, pero no nos centramos en eso. Sí en ganar cada partido y ser mejores cada día".

Egipto: "Hay que darle mérito al partido de ellos, se atrevían a salir, con bloque medio y bajo le metían mucha intensidad. Nos ha costado, en la segunda parte mejoramos en circulación y se notó, pero si no marcas las que tienes no ganas el partido".