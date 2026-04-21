El club exigirá a la RFEF que se haga cargo de los costes

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La final de la Copa del Rey disputada en La Cartuja ha estado rodeada de polémica. Y no en lo meramente deportivo, sino por todo lo que rodea al recinto sevillano. Durante las últimas horas ha surgido una ola de críticas a la organización del evento en un estadio cuyas condiciones siguen siendo cuestionables, pese a que son ya ocho años consecutivos disputando allí la final. Como suele suceder en estos casos, a los ganadores se les pasa el enfado rápido, por lo que la afición del Atlético de Madrid ha sido la que más ha protestado.

El transporte hasta el estadio, tanto de ida como sobre todo de vuelta, sigue siendo muy deficiente. El camino a La Cartuja es complejo en ambos sentidos, andando bajo una ola de calor sin sombra para ir y volviendo casi a oscuras y sin transporte para volver. Los bares se quedaron sin agua, la Fan Zone se quedó excesivamente pequeña, la cobertura fue inexistente, los aseos dejaron mucho que desear, los precios de las entradas fueron elevadísimos, los precios de la Fan Zone también, la salida del equipo del hotel fue caótica. Y entre otras cosas, además, los aficionados de movilidad reducida no pudieron ver el partido.

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Y es que, sorprendentemente, los asientos de movilidad reducida de la afición del Atlético estaban colocados en la última fila de la grada baja de Gol Norte, sin plataforma de por medio. Es decir, justo detrás de la grada de animación. Como es evidente, las miles de personas que estaban en las 30 primeras filas estaban de pie animando a su equipo, por lo que los hinchas que acudieron en silla de ruedas no tenían ninguna visibilidad del césped.

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El Atlético de Madrid devuelve el dinero y aprieta a la RFEF

Ante esta situación, el Atlético ha decidido devolver el dinero a los 46 aficionados con entradas de movilidad reducida y sus acompañantes, según señala el diario Marca. Y no sólo eso, sino que desde el club rojiblanco quieren reclamar ese dinero a la RFEF, ya que entienden que son los verdaderos culpables de esta situación.

A la espera de una respuesta por parte de la Federación, el club ya en devuelto el dinero de esas entradas. La hinchada atlética quedó muy molesta con todo lo vivido en La Cartuja, no sólo por el resultado, y desde las oficinas del Metropolitano han decidido tener un detalle con algunos de los más afectados.