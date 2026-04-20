Celia Pérez 20 ABR 2026 - 19:01h.

La temporada del Atlético, a debate en ElDesmarket

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Dos días después de perder la final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid trata de olvidar un partido durísimo en La Cartuja. Los de Diego Pablo Simeone cayeron en una final que se decantó en la tanda de penaltis y que ha dejado muy cuestionado el planteamiento del conjunto rojiblanco. Fue un duro varapalo para miles de colchoneros y que este lunes ha salido a debate la temporada del equipo en un tenso debate entre Jorge Picón y Nacho Donado en ElDesmarket.

"Para mí, es un 7 por la capacidad de competir que han tenido. Es un equipo que se ha cargado al Barça de dos competiciones", argumentó Nacho en el principio del debate, por lo que cree que son razones suficientes para no suspender al equipo del Cholo.

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Un argumento que no vale a Jorge Picón, que señala duramente contra los rojiblancos. "Un equipo que lleva cinco años sin ganar un título", comenzó apuntando.

"Si tu ves el proyecto a principio de temporada y te dicen que el Atlético de Madrid va a quedar segundo en LALIGA, va llegar a la final de Copa y va a llegar las semifinales de Champions, yo te compro que sería un 7 o un 8 de temporada. El problema es que quedas cuarto en LALIGA, muy lejos de los dos primeros. Llegas a la final de Copa, pero llegas a la final de Copa contra un rival que debes ganar por historial, por poso, por haber jugado más ese tipo de partido, y la pierdes", siguió argumentando Jorge.

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A lo que señala que aún le queda la Champions, competición en la que aún no ha conseguido nada. "Y estas en las semifinales de Champions, que yo creo que es la competición que te puede salvar la temporada, pero todavía no han conseguido nada", terminó apuntando.