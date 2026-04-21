Jorge Morán 21 ABR 2026 - 18:57h.

El técnico ha dejado a varias figuras importantes fuera de la convocatoria

La reacción de Simeone cuando le preguntan por las críticas a Julián Álvarez, el estado de los lesionados y un mensaje a la afición: "Víctimas de nada"

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Después de perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, al Atlético le toca centrarse en la Champions League. Y aunque todavía quedan algunos partidos de LALIGA, Simeone ha vuelto a generar una gran polémica dejando fuera de la convocatoria ante el Elche a varios de los pesos pesados.

Si ante el Sevilla el equipo rojiblanco llegó con varias ausencias que acabaron con su derrota en el Sánchez Pizjuán, la historia se repite tan sólo una semana después. Y es que para los rojiblancos, los huevos hay que ponerlos en la cesta de la Champions League, por lo que no dudan en dar descanso a sus mejores jugadores para LALIGA EA SPOTS.

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Ausencias y convocados contra el Atlético

Este miércoles, el Atlético viajará al Martínez Valero para el partido ante el Elche. Y lo hará con muchas ausencias importantes pensando en Europa. Entre los nombres que no estarán destacan los de los lesionados Hancko, Giménez o los jugadores con molestias leves como Sorloth y Lookman.

Tampoco estarán varias piezas importantes en el equipo rojiblanco como son los casos de Marcos Llorente, Julián Alvarez, Ruggeri y Koke, que se quedarán en Madrid para descansar. En su lugar, Simeone ha vuelto a convocar hasta a nueve canteranos: Esquivel, Boñar, Julio Díaz, Dani Martínez, Rayane, Puric, Morcillo, Cubo e Iker Luque.

La convocatoria la forman: