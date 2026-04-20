Jorge Morán 20 ABR 2026 - 16:00h.

La mesa de ElDesmarket analiza la derrota en la final de la Copa del Rey

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Días después de la victoria de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, la sensación en el Atlético de Madrid es la de haber perdido el título por errores propios. Y no es pare menos. Entre la desconcentración en el primer minuto y el fallo de Musso con el penalti, los de Simeone se vieron obligados a remar contra la corriente durante todo el encuentro.

Y aunque no fue el mejor partido de los rojiblancos, lo cierto es que las mejores ocasiones estuvieron de su lado e incluso estuvieron a punto de lograr remontar en el tramo final. Un partido del que hemos hablado en la mesa de ElDesmarket con un Nacho Donado que ha señalado los errores de los suyos.

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Los errores del Atlético de Madrid

"La Real Sociedad hizo el partido que tenía que hacer, le doy mucho mérito. Pero en el Atlético se siente que perdieron por errores propios, se equivocaron mucho y pese a ello tuvieron en su mano ganarla. Son compatibles las dos cosas. Duele especialmente", comenzó analizando el periodista.

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En tan sólo 14 segundos, la Real Sociedad anotó el primero del partido en una jugada en la que hay muchos jugadores señalados. Desde la falta de fuerza de Nahuel Molina, el error de Simeone, la contundencia de Pubill o el salto de Ruggeri. Una jugada en la que los fallos se unieron a la mala suerte.

"Lo primero que pensé fue que no podía ser, no se puede salir a una final con esta falta de concentración y lo otro que vaya mala suerte habíamos tenido", analizó sobre una jugada que Nacho Donado no cree que estuviera en la pizarra de la Real Sociedad. "Le salió a la perfección y cambió el escenario", apunta. Y aunque durante varios minutos lograron resarcirse, no fue suficiente.

Una afirmación con la que no está de acuerdo Jorge Picón. "Estoy en contra de que no este en la pizarra, por eso salen así. Esa jugada ya se ha intentado, ese error es forzado", señaló en ElDesmarket, dejando claro que todo era parte de un plan.

Además, Picón también analizó el discurso de Simeone, destacando el trasfondo de sus palabras. "El partido dura 90 minutos y sabe que se ha comido media parte, ha seguido realizando errores y sabe que se le ha escapado. Él lo sabe, esos 90 minutos tenía que ser mejor", zanjó.