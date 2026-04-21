Rueda de prensa previa al Elche-Atlético de Madrid

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este martes por sala de prensa en la previa del partido ante el Elche CF y tres días después de caer en la final de la Copa del Rey. El técnico ha actualizado la enfermería rojiblanca antes del duelo en el Martínez Valero, ha valorado el estado anímico del equipo y ha respondido de forma escueta cuando le preguntaron sobre las críticas a Julián Álvarez.

Cómo te levantas tras la Copa y el trabajo psicológico: "Lo primero, aceptando que al otro lado hay alguien que quiere ganar y hacer las cosas bien. Tuvieron méritos para ganarla. La vida es aceptar las situaciones que se van provocando, teniendo el aprendizaje que te lleva a recorrer los caminos que tenemos por delante y no saliendo de la búsqueda que tenemos".

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Las bajas de Giménez, Hancko, Sorloth y Lookman: "Veremos cómo se recuperan Sorloth y Lookman de esta pequeña lesión que han tenido, esperemos que de la mejor manera para el sábado, que es posible, por lo que dicen los médicos. Con Giménez todavía no creo, Hancko está evolucionando bien. Veremos el proceso para el sábado".

Lo anímico, más importante que lo físico: "Tenemos que volver a empezar como siempre sucede cuando se acaba una competición. Volver a empezar y centrarnos en el partido de mañana, poner nuestra energía, seguir compitiendo el sábado. Cuando se acerque la Champions, llegar de la mejor manera. Pero para llegar de la mejor manera ahí, tenemos que estar bien mañana".

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El palo el año pasado en Champions y el aprendizaje para no repetir: "Estamos mejor que el año pasado, quedamos fuera en octavos y perdimos en semifinales. Este año desagraciadamente perdimos la final y estamos en semifinales. El equipo está bien, en un lugar privilegiado entre los cuatro mejores de Europa, el otro equipo hico méritos para ganar la Copa del Rey, y seguir nuestro camino. ¿Cuál es nuestro camino? El Elche".

Cómo están Pablo Barrios y Oblak: "Todavía no tengo decidido quién va a empezar mañana. Tengo una idea. Oblak está mejor, Barrios empezando a crecer. Ojalá en estos partidos nos puedan ayudar".

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Críticas a Julián Álvarez por el penalti fallado: "La verdad es que Julián jugó un partidazo".

Cómo os hace sentir que la gente ya piensa y confía en la Champions: "Porque nosotros les hemos dado las sensaciones y el pensamiento de llegar a ese lugar, de creer en lo que hacemos, estar donde estamos. El equipo ha demostrado poder estar. Cuando llegas, te puede tocar o no te puede tocar. En este proceso que estamos. El otro día lo de la gente fue increíble, el inicio, la llegada el día anterior, cómo despidió al equipo tras la derrota. Todas palabras de agradecimiento. Ustedes a veces unos buscan un mensaje para sentirse víctima y no, víctimas no somos de nada. No queda otra que seguir adelante, seguir el camino y buscar lo que queremos de una sola manera: trabajando".