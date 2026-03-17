Basilio García Sevilla, 17 MAR 2026 - 19:26h.

El central canterano apura sus opciones para estar disponible de cara al partido del sábado

Vlachodimos, la gran ausencia de la primera sesión del Sevilla antes del Valencia

Compartir







El Sevilla FC ha regresado este martes a los entrenamientos tras el varapalo sufrido en la Ciudad Condal. El partido ante el FC Barcelona comenzó a irse al garete desde el inicio, notando el equipo sobremanera la ausencia del que, hasta ahora, estaba siendo su defensa más en forma. Kike Salas se lesionó la semana pasada y no pudo estar en el Camp Nou.

Justo el martes de la semana pasada se conocía el parte médico, que indicaba que el moronero sufría una “moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha” que le mantendría de baja durante un tiempo indeterminado. En principio, se pensó que no volvería hasta después del parón, pero el jugador se puso desde el primer momento el objetivo de estar el sábado en el partido ante el Valencia CF, determinante para el futuro de la entidad nervionense en LALIGA EA SPORTS.

PUEDE INTERESARTE El grito de Kike Salas

Aún quedan cuatro días para el partido, todo un mundo en el fútbol profesional, pero las sensaciones con Kike Salas son positivas. En principio, todo hace indicar que el central pueda llegar a estar disponible para Matías Almeyda el próximo sábado a las 21.00 horas, aunque habrá que valorar si está para ser titular o solo para ayudar desde el banquillo en el caso de que sea necesario.

La prudencia por bandera

En el Sevilla están hartos de las lesiones y recaídas, por lo que en las últimas semanas se ha sido extremadamente prudentes con el regreso de los lesionados. Por ejemplo, el de Rubén Vargas. Así, en la situación de Kike Salas cabe la duda de si es pertinente adelantar su regreso al sábado o dejarle descansar, teniendo en cuenta que hay parón liguero en Semana Santa y tendría dos semanas más para estar al cien por cien en el Carlos Tartiere para medirse al Real Oviedo en otro partido clave.

Eso sí, Kike Salas se ha convertido en los últimos meses en el gran bastión defensivo del Sevilla. Desde que Marcao fuera expulsado en el Santiago Bernabéu y sancionado con dureza para, posteriormente, lesionarse de larga duración, había sido titular en todos y cada uno de los diez partidos ligueros que ha jugado su equipo, perdiéndose apenas ocho minutos ante el Celta. Esa trayectoria se rompió este fin de semana en el Camp Nou, pero puede reanudarse el sábado, de nuevo en el Sánchez-Pizjuán.