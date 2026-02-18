Álvaro Borrego 18 FEB 2026 - 16:38h.

"El Sevilla es el club que amo y en el que he estado desde pequeño"

Kike Salas reacciona al castigo de Matías Almeyda y avanza la respuesta del Sevilla: "Estamos a muerte"

Kike Salas fue uno de los candidatos a salir en el mercado de invierno, pero su amor por el Sevilla FC le llevó a bloquear cualquier posibilidad. Desde Rusia se habló de una oferta de cinco millones del CSKA de Moscú, pero ese acercamiento resultó ser insuficiente para las pretensiones de la entidad, que esperaba generar plusvalías todavía más grandes. Sea como fuere, por la cabeza del canterano no pasó en ningún momento la intención de marcharse y así se lo transmitió a la entidad.

"Alguno se interesó en mí, pero yo no hablé nada con nadie. Dije que estaba contento aquí. El Sevilla es el club que amo y en el que llevo desde pequeño. Estoy centrado en mi club y no miro nada fuera", argumentó Kike Salas en la rueda de prensa ofrecida este miércoles.

La oferta moscovita llegó en la penúltima semana de enero, pero fue menor a la que el Sevilla estimaba oportuna para traspasar a un activo como Kike Salas. En concreto, el CSKA puso encima de la mesa una propuesta de cinco millones de euros, a la que habría que sumar otra cantidad en variables.

En el club entendieron que la oferta era insuficiente, dado que el jugador tiene un valor de mercado mayor -seis millones según Transfermarkt-. El pasado invierno de 2025, la Lazio intentó hacerse con sus servicios aunque el interés se enfrió al destaparse su presunta vinculación en una trama de apuestas ilegales. Pese a ello, su cotización ascendió a los 10 millones de euros al terminar la pasada temporada. En cualquier caso, aquello es pasado. Kike Salas solo piensa en su Sevilla.

Este curso ha pasado por altibajos, condicionado también por unas molestias en el pubis, pero ahora quiere volver a ser importante. "Empecé jugando los primeros partidos, tuve un problema de pubis después de Girona que me ha tenido bastante molesto, pero he trabajado cada día para volver al cien por cien, estar preparado y cuando me ha tocado he estado preparado. Lo he dejado todo por el equipo. Me encuentro bastante bien y quiero seguir con estas buenas sensaciones hasta final de temporada", argumentaba en sala de prensa.