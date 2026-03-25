Celia Pérez 25 MAR 2026 - 14:38h.

David Cobeño se encuentra muy bien situado en el club valencianista

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Sin pausa, pero sin prisa, el Valencia rastrea el mercado en la búsqueda de un director deportivo. La entidad valencianista busca un candidato que asuma la dirección de la parcela deportiva en la que de momento cuenta con Lisandro Isei como mano derecha y fichador, asesorado por Hans Gillhaus para Europa y Andrés Zamora para Sudamérica. Tras salidas de Corona y de Carmelo del Pozo dejaron al club sin secretario técnico ni ojos para España y ese es el siguiente paso que va a dar Gourlay.

Para ello, el Valencia puso el punto de mira en Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, pero tras el 'no' del verdiblanco, el cuadro che fija ahora el objetivo de David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano. Según cuenta Tribuna Deportiva, Cobeño es una opción que está muy bien posicionada para la próxima temporada ya que en el club entienden que cumple con los requisitos que busca para la dirección deportiva. En el Rayo desde 2017, el director deportivo tiene una amplia experiencia en el mercado nacional y trabajo está más que contrastado.

El propio Ron Gourlay, CEO de fútbol del Valencia CF, ya confirmó que busca un ojeador para España, un nuevo hombre fuerte que conozca el mercado español, tal y como ya publicó ElDesmarque a finales de diciembre de 2025, y que parece haber encontrado en la dirección deportiva franjirroja.

Manu Fajardo responde al interés del Valencia

Precisamente el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, fue preguntado por el interés del Valencia en él en la previa del partido de este pasado domingo ante el Athletic Club. No dio demasiados detalles, pero su repuesta dejó entrever que poco hace pensar que abandonará el Real Betis para cambiar de club.

"Centrado más si cabe en el Betis. Trabajo en el día a día con mucha ilusión, con mucha responsabilidad. Soy un privilegiado de representar al Real Betis en la dirección deportiva. Centrado en lo que está por llegar", aseguró ante los micrófonos de .