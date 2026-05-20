Sitúan al Valencia CF tras los pasos de Abde Rebbach: en la prelista de Argelia

David Torres 20 MAY 2026 - 11:11h.

Tiene 27 años, acaba contrato en 2028, es extremo izquierdo pero puede jugar de mediapunta o a pierna cambiada

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ValenciaEl Valencia CF está tras los pasos de Abde Rebbach, extremo izquierdo del Deportivo Alavés. De 27 años de edad, excompañero de Luis Rioja, y que comparte agente con Carlos Vicente. Recientemente incluido en la prelista de Argelia para el Mundial de este verano, el atacante atraviesa el mejor momento de su carrera. En este escenario, el Valencia CF aparece tras supista. El club, que lleva dos fichajes adelantados para la temporada que viene, Justin De Haas y Aliou Dieng, tal y como anunció Ron Gourlay en su día y Carlos Corberán confirmó en sala de prensa, quiere aún hacer algún refuerzo más antes incluso del 30 de junio y llegar al comienzo del mercado de fichajes de verano con tres o cuatro fichajes, como ya avanzó ElDesmarque.

Y una de las posiciones que busca es la de extremo, ya que la continuidad de Largie Ramazani no está, ni mucho menos, asegurada y Dani Raba apenas juega en ataque. Rebbach, según ha publicado el medio WinWin Sports, que en su día avanzó el fichaje de Dieng, encaja en esos planes. El argelino es extremo izquierdo, aunque puede jugar por la derecha y de mediapunta. Eso sí, según la mencionada información, habría otros equipos de LALIGA (Athletic Club de Bilbao, Sevilla, Real Sociedad) e, incluso de la Premier (Aston Villa) que pugnarían por él. Su precio de mercado actual es de 1.5 millones de euros. La permanencia en la élite del Alavés complica su salida.

Abde Rebbach, un argelino criado en Vitoria

Abde Rebbach nació en Blida (Argelia), pero es un vitoriano más. Llegó a los 12 años a la capital vasca y, tras pasar por el Aurrera de Vitoria y el San Ignacio. Formado en la base del fútbol vitoriano, llegó al Deportivo Alavés pronto se convirtió en una de las figuras más destacadas de la cantera de Ibaia. Sus actuaciones con el filial babazorro (19 goles durante las campañas 20-21 y 21-22, actuando como extremo) le valieron un billete definitivo para el primer equipo.

tras pasar por clubes de regional como el Iru Bat, el Ariznabarra, el Aurrera o el San Ignacio, firmó con el Deportivo Alavés en 2020. En 2022 llegó al primer equipo, firmó un contrato que renovó hasta 2028 y, tras un año cedido en Granada, se ha asentado en el equipo babazarro esta temporada, en la que ha firmado