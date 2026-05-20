Basilio García Sevilla, 20 MAY 2026 - 13:02h.

El futbolista brasileño debe decidir qué hacer con la pubalgia que sufre

Antony se pronuncia tras no ser convocado con Brasil para el Mundial

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Antony no estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del inminente verano. La noticia, aunque esperada ya que Carlo Ancelotti solo le llamó para su primera lista al final de la temporada pasada, no le ha sentado nada bien a un hombre que ha peleado durante todo el año con el Real Betis Balompié. Los béticos también tenían esperanzas en que ese premio le llegara a uno de sus jugadores más importantes, pero Brasil seguirá su camino y el atacante verdiblanco irá por otro lado.

Así, ahora llega la gran pregunta. ¿Y ahora qué, Antony? No ir al Mundial le ahorra al jugador prácticamente dos meses de competición, pues la final del Metlife Stadium de Nueva Jersey se disputa el 19 de julio, y la canarinha siempre es candidata a llegar a las últimas instancias.

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El de Sao Paulo ha tenido que convivir durante buena parte de la temporada con una pubalgia que le ha lastrado. Más por sensaciones que por números, ya que ha jugado 45 partidos, sumando 3.408 minutos, aliñados con 14 goles y diez asistencias. Solo ha descansado un partido en la Copa, dos en la Europa League y los dos ligueros en los que estaba sancionado, incluido el derbi del Sánchez-Pizjuán. Todo a falta de un último compromiso, el del Levante en La Cartuja, con el que dirá adiós a la temporada, aunque no está nada claro que vaya a ser de la partida.

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El futuro inmediato de Antony

Con tanto tiempo por delante, y con la expectativa de jugar la UEFA Champions League el próximo otoño con el Betis, queda por aclarar cómo va a abordar Antony el tratamiento de la tan traída y llevada pubalgia que sufre. El jugador ha acabado con mejores sensaciones y la operación parece una opción remota, pero aún tiene que decidir junto a los servicios médicos del club qué camino seguir de cara al inicio de la pretemporada.

Pellegrini dijo en su día que las molestias del futbolista “solo se irán cuando pare”, aunque ni siquiera lo ha hecho una vez alcanzada la quinta plaza, pues jugó 85 minutos el domingo en el Camp Nou. Ha llegado el momento de parar, de descanso, de vacaciones físicas y mentales, y de decidir si pasar o no por el quirófano. En caso de llegar a ese extremo, el momento es este.