Antony se pronuncia tras no ser convocado con Brasil para el Mundial

Pepe Jiménez Sevilla, 19 MAY 2026 - 22:21h.

El brasileño, que forzó con su físico, se quedará sin Mundial

La afición del Betis critica a Ancelotti por no llevar a Antony: "Su niño Neymar le ha dado bacalao con tomate"

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Un golpe durísimo. Antony, jugador del Betis, conoció este pasado lunes la convocatoria de Brasil y, entre los llamados por Ancelotti, su nombre no aparecía, alejándole de forma definitiva del Mundial para conceder la oportunidad, entre otros, a Neymar. El atacante bético, por primera vez, se ha pronunciado respecto a la situación.

Con un breve mensaje publicado en sus stories de Instagram, Antony ha querido mostrar su decepción por no acudir al Mundial prometiendo, eso sí, que no dejará de trabajar para volver a ser llamado por Ancelotti.

"Por supuesto que la tristeza queda por no estar en otro mundial con la Selección. Pero sigo calmado y orgulloso de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora es el momento de animar a los amigos que representarán a Brasil en la lucha por el Hexa. Estaré animando desde aquí para todos. Seguiré trabajando como siempre lo he hecho, porque este sueño sigue vivo", escribía el atacante.

Antony y su eterna molestia

Tras conocer su no-convocatoria y cumplir el objetivo de estar en la Champions League la próxima temporada, lo lógico es que Antony no juegue la última jornada con el Betis y, además, revise la posibilidad de acudir a cualquier tratamiento para mejorar sus molestias en el pubis de cara al próximo curso.

Sin descartar una operación, que parece complicada a día de hoy, Antony deberá aprovechar este verano para recuperarse al 100% de sus molestias e intentar, de cara al nuevo curso, arrancar totalmente recuperado y listo para jugar la Champions League con el Betis.

El sueño del Mundial se resistirá, pero Antony, o al menos así lo promete, seguirá peleando para ser llamado por Carlo Ancelotti.