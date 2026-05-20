Basilio García Sevilla, 20 MAY 2026 - 20:08h.

Las cuentas pasan por ganar a un Cartagena que se juega entrar en play off

Seis salidas a coste cero en el filial del Betis

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Cartagena. Sábado, 23 de mayo, a las 18.30 horas. Lugar, fecha y hora del día clave para que el Betis Deportivo queme su último cartucho para conseguir la permanencia en la Primera Federación. Un equipo que parecía desahuciado y al que Dani Fragoso cambió la cara, de la mano de Pablo García, hasta el punto de llegar con opciones a la última jornada de la temporada.

Si el pasado sábado ganó al Tarazona por un contundente 3-0 en La Cartuja -ante más de 7.500 béticos-, este fin de semana tiene que volver a vencer, y si es por varios goles de diferencia mejor. Sin embargo, la empresa no es sencilla, pues el FC Cartagena está inmerso en la pelea por entrar en el play off de ascenso a LALIGA HYPERMOTION, de la que descendió la campaña anterior como colista.

La victoria verdiblanca en tierras cartageneras es clave y necesita superar a dos de los tres equipos que están en la batalla. A partir de ahí, son varias las opciones que tiene el primer filial verdiblanco para conseguir mantenerse en la categoría de bronce del fútbol español.

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Las cuentas del Betis Deportivo

El Betis alcanzaría 47 puntos de ganar en el Cartagonova, y en estos momentos el Juventud de Torremolinos y el Nàstic de Tarragona tienen 46, mientras que el Tarazona suma 45. Los costasoleños juegan ante el Antequera en un duelo provincial, los catalanes ante el Hércules de Alicante y los aragoneses ante el Sabadell, que se juegan mantener el segundo puesto de cara al play off.

Necesita el Betis Deportivo que Torremolinos y Tarazona no ganen, o que no lo haga uno de los dos y pierda el Nàstic. También se salvaría si gana y malagueños y tarraconenses firman tablas, pues en el triple empate ganan los verdiblancos. Además, en un posible empate con el Nàstic, con el que tiene el average empatado -se lo gana a los otros dos contendientes-, sería clave que fuera capaz de ganar en Cartagena con dos goles de diferencia.

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“Ojalá se dé la salvación. Nosotros estamos convencidos, los chicos están convencidos”, dijo Dani Fragoso la pasada semana tras la victoria en La Cartuja. Por ahí se empieza.