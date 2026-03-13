eldesmarque.com Sevilla, 13 MAR 2026 - 19:45h.

El del Parque Alcosa jugará con el Betis Deportivo ante el CE Europa

El derbi chico baila al son de Pablo García

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En no pocas ocasiones, los jugadores canteranos que llegan a la élite descartan volver a jugar con el filial. Un error común que, sin embargo, no solo no está cometiendo Pablo García en el Real Betis Balompié, sino que además es él mismo el que ‘se apunta’ para jugar con el Betis Deportivo al ver que, poco a poco, Manuel Pellegrini le está cerrando las puertas del primer equipo.

El atacante del Parque Alcosa quiere minutos. Quiere jugar. Es feliz con el balón y crece compitiendo, y así lo está demostrando en las últimas semanas. Si la semana pasada la trabajó entera con el Betis Deportivo a las órdenes de Dani Fragoso para jugar el derbi chico ante el Sevilla FC, esta semana ha dado un paso más. Pablo García estuvo este jueves en el banquillo visitante del Olímpico de Atenas, pero una vez más se quedó sin participar pese a la derrota de los verdiblancos, comprobando además que hombres que aportan tan poco como Rodrigo Riquelme están, en estos momentos, por delante suya en la línea de rotación.

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Como tampoco jugó ante el Getafe y no tiene pinta de que vaya a hacerlo el domingo ante el Celta de Vigo, el canterano ha vuelto a pedir jugar con el filial, así que su plan de viaje ha variado. Desde Atenas, Pablo García ha viajado directamente de manera individual hacia Barcelona, ya que el Betis Deportivo se mide este sábado a las 14.00 horas ante el CE Europa, en otro partido clave para agarrarse a sus opciones de permanencia.

Un puntal para la permanencia

De este modo, y después de un mes sin disfrutar de minutos con el primer equipo, Pablo García se ha decidido a dar un paso atrás para tomar impulso, bajando para ayudar a un Betis Deportivo en el que juegan muchos de los compañeros con los que se proclamó campeón de España juvenil hace poco menos de un año.

El alcoseño debutó esta temporada en la Primera Federación hace una semana, y lo hizo a lo grande. Un doblete suyo le valió al Betis Deportivo para doblegar con solvencia al Sevilla Atlético, y se trata sin duda de un jugador diferencial para la categoría. Estará sobre el césped del Nou Sardenya este sábado, seguramente como titular.