Gonzalo Petit confirma el plan inicial del Betis sin descartar un regreso al mercado: "Es una opción"

Ángel Cotán 19 MAY 2026 - 14:57h.

Protagoniza una apuesta de futuro muy importante en Heliópolis

El Betis confirma que volverá al Benito Villamarín para la 2028/29: fases, costes y nuevos detalles

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Gonzalo Petit sigue inmerso en su aventura en LALIGA Hypermotion. El espigado ariete uruguayo, importante apuesta del Real Betis en el pasado verano, continúa adaptándose al fútbol español gracias a una cesión que comenzó en Anduva y que finalizará en Los Cármenes. En la entidad verdiblanca hay muchas esperanzas puestas en él y se le analizará con lupa en la próxima pretemporada, hecho que motiva al jugador sin descartar ningún escenario.

El goleador de escasos 19 años desea triunfar en el Betis. Así lo ha confesado públicamente este martes al ser cuestionado por su futuro, aunque sabe que deberá pelear por convencer a Manuel Pellegrini. Si no lo consigue, Petit no descarta una opción concreta.

Gonzalo Petit, el plan inicial del Real Betis y su futuro

El delantero manifestó a los medios del Granada que no sabe “nada” en torno a su futuro y que ahora sólo piensa en “acabar la temporada tranquilo y después se verá lo que pasa”. “Me motiva hacer la pretemporada con el Betis, pero primero quiero acabar esta temporada tranquilo”, remarcó el uruguayo.

Petit no cerró la puerta a continuar la campaña próxima cedido en el Granada porque está “contento en el club y en la ciudad” por lo que la entidad rojiblanca es “una opción”. “Mi mente está en poder quedarme en el Betis”, reconoció no obstante el atacante.

Petit pidió a sus compañeros del Granada en lo que queda de curso “seguir jugando por una ciudad y un escudo muy grande”, por lo que están “motivados” para “dar alegrías a la gente en forma de dos victorias en los dos partidos que quedan para acabar la temporada”. El uruguayo se mostró “contento de sumar minutos en el Granada” e incidió en “seguir con la línea del esfuerzo tanto a nivel individual como de equipo”.