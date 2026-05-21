Rafael Gordillo recibe el alta tras sufrir un problema cardíaco

Álvaro Borrego 21 MAY 2026 - 18:17h.

El exfutbolista tuvo que ser ingresado de urgencia el pasado lunes y ya se encuentra en su domicilio recuperándose

Una comida de despedidas y celebraciones en el Betis

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Rafael Gordillo, actualmente presidente de la Fundación del Real Betis, ha recibido el alta tras superar un problema cardíaco que sufrió en la tarde del pasado lunes y por el cual tuvo que ser ingresado de urgencia en la UCI del Hospital Quirón Infanta Luisa de Triana, según han avanzado los compañeros de Al Final de La Palmera. Por suerte la leyenda del club verdiblanco evolucionó de manera favorable y ya se encuentra en su domicilio recuperándose de esa afección.

Según la citada información Rafael Gordillo entró por su propio pie y ha sido bien atendido en el hospital, donde ha estado desde el pasado lunes hasta haber obtenido el alta médica este jueves. Conviene recordar que el exfutbolista ya sufrió un infarto en octubre de 2016.

Rafael Gordillo, mito y leyenda del Real Betis, celebró en febrero su 69 cumpleaños. Atrás queda una trayectoria de ensueño, brillando en el Real Madrid y acumulando 75 internacionalidades con la selección española. Considerado uno de los mejores jugadores de la historia del Betis, Gordillo corrió la banda izquierda como nadie y acumula cifras llamativas como verdiblanco que vivió durante dos etapas, con el intervalo de su paso por el Real Madrid.

Primero desde el 76, surgido de la cantera bética, hasta el 85, para luego regresar del 92 al 95. Un total de 411 partidos suma el mito verdiblanco. Claro que más allá de los llamativos números de Gordillo, el exjugador, con sus inconfundibles medias bajadas, queda en la memoria de los béticos por su carisma dentro y fuera del terreno de juego, así como por sus incansables subidas por la banda izquierda del Betis que se convirtieron durante temporadas en un auténtico puñal.