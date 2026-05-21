La Real Sociedad apela a la mejor versión de Take Kubo antes del escaparate del Mundial

Fran Fuentes 21 MAY 2026 - 14:55h.

El nipón llega a la Copa del Mundo sin cansancio acumulado, pero también sin ritmo competitivo

Erik Bretos busca el primer objetivo de la Real Sociedad: movimiento de mercado por un atacante

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La temporada de Take Kubo ha estado muy por debajo de lo esperado. El japonés no ha sido ese jugador que debía dar un paso adelante esta temporada, habiendo registrado unos números bastante pobres en el período que ha estado disponible. Para colmo, una lesión a principios de año ha propiciado que llegue muy justo al tramo final de la temporada, perdiéndose casi tres meses de competición y con Pellegrino Matarazzo dosificando su regreso de forma paulatina. Ahora, a menos de un mes de que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el club recuerda su mejor versión con todo un mercado de fichajes de verano por delante.

Y es que el club ha recordado el golazo que el japonés marcó en Espanyol-Real Sociedad del próximo fin de semana. Take Kubo resolvió el partido, correspondiente a la segunda jornada de LALIGA, regateando a dos rivales con un poco de fortuna y definiendo al palo largo de la portería con un potente disparo. De este modo, el conjunto txuri urdin se impuso a los pericos por 0-1 en un momento dulce de forma para el futbolista.

El verano con menos rumores en torno a Take Kubo que se recuerda en Donosti

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Lo cierto es que, en cuanto a rumores de fichajes, estamos ante el año que menos runrún ha existido en torno a la figura de Take Kubo. Y es que, en años anteriores, clubes como el Liverpool, el Tottenham o el Everton habían sondeado al futbolista japonés en busca de un posible traspaso. Sin embargo, nunca se ha terminado de cerrar ninguna operación. La Real Sociedad casi siempre se ha negado a negociar, y siempre se ha ceñido a su cláusula de rescisión, tasada en 60 millones de euros. En este sentido, la mitad de la misma iría para el Real Madrid, que aún conserva el 50% de un futuro traspaso.

Sin embargo, con el escaparate del Mundial, al que Take Kubo llega sin apenas carga de minutos (positivo porque apenas acumula cansancio, pero negativo porque llega sin ritmo competitivo), la selección de Japón tiene mucho que decir. Los nipones, enmarcados en el Grupo F de la competición, tienen un elenco de rivales difícil, ya que se enfrentarán a Países Bajos, Túnez y Suecia. De este modo, necesitarán de la mejor versión de jugadores como el txuri urdin, así como Wataru Endo, Daichi Kamada o Daizen Maeda.