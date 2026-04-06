El mensaje viral de un aficionado del Villarreal a sus jugadores tras perder en Girona

Un hincha del cuadro groguet escribió en su móvil desde la grada de Montilivi

El Girona se deja a dos lesionados ante el Villarreal y Moleiro acaba sustituido y hundido

Compartir







El Villarreal CF ha caído derrotado este lunes ante el Girona FC en Montilivi para cerrar la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino García Toral han mostrado una imagen muy gris, incapaces de realizar ni un solo tiro a portería en los más de 90 minutos que ha durado el encuentro. Tras el mismo, los futbolistas del cuadro visitante se acercaron a aplaudir a sus aficionados, ubicados en una esquina del estadio. Y fue entonces cuando se produjo una imagen viral.

Apenas había una veintena de hinchas del Villarreal, pero uno de ellos, vestido de amarillo, no dudó a la hora de mandar un mensaje a sus jugadores: "Un tiro a puerta, por favor". Lo escribió en el teléfono móvil, con sus iconos incluidos, y lo captaron las cámaras de Dazn en pleno directo, apenas unos segundos después de que el árbitro decretara el final.

PUEDE INTERESARTE Desvelado a quién iba dirigido el enfado de Lamine Yamal en el segundo gol del Barcelona al Atlético

La imagen no ha tardado en hacerse viral a través de las redes. El mensaje de ese aficionado era el sentir de muchos hinchas del equipo castellonense, que llevaba más de dos semanas sin disputar un partido de fútbol pero dejó una imagen muy fría en Montilivi.

PUEDE INTERESARTE Los 15 jugadores más valiosos de LaLiga sin contar Real Madrid ni Barcelona

El Villarreal, noqueado en Montilivi

Tampoco es que el Girona hiciera mucho más en ataque, dicho sea de paso. Pero sí fue mejor. Bastante mejor, de hecho. El duelo, en cualquier caso, se decidió gracias a un desafortunado gol en propia puerta de Pau Navarro poco antes del descanso, ya en el tiempo añadido del primer tiempo.

El Villarreal se mostró opacado en ataque. Mikautadze, Gerard Moreno y Nicolas Pepe no terminaron de traducir las pocas llegadas en peligro. Las entradas de Buchanan y Alfon no surtieron efecto. Y jugadores como Moleiro acabaron en el banquillo bastante desesperados tras una derrota que les mantiene 1 punto de ventaja por encima del Atlético.