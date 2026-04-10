Posibles alineaciones del Mallorca - Rayo Vallecano para la jornada 31 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 10 ABR 2026 - 09:38h.

Mallorca - Rayo Vallecano, las posibles alineaciones del partido de la jornada 31 de LALIGA EA Sports

El Mallorca empieza el mes más importante si quiere agarrarse a la permanencia: Son Moix es la clave

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El RCD Mallorca recibe al Rayo Vallecano en la que será la jornada 31 de LA LIGA EA Sports y el encuentro se disputará en Son Moix el domingo 12 de abril a las 16.15. El Mallorca viene de dar la sorpresa y ganar al Real Madrid por 2 goles a 1 con un tanto de Vedat Muriqi en el descuento. El conjunto balear salió de los puestos de descenso gracias a esta victoria y buscará vencer al Rayo Vallecano para alejarse de la zona de peligro. Los de Martín Demichelis están 16º con 31 puntos, 2 por encima del Elche que es el equipo que marca el descenso. El Rayo Vallecano ganó 1 a 0 al Elche y en la ida de los cuartos de final de la Conference League el equipo madrileño también consiguió la victoria frente al AEK por 3 goles a 0. Los de Íñigo Pérez tienen la mente puesta en la competición europea pero no quieren sufrir de aquí a final de temporada y tratarán de ganar al Mallorca. Actualmente están 13º con 35 puntos, a 6 de las plazas europeas y 6 por encima del descenso.

Posible alineación del Mallorca

El Mallorca ganó al Real Madrid por 2 goles a 1 en la jornada pasada de LA LIGA EA Sports dando la sorpresa y dejando al conjunto blanco a 7 puntos del Fútbol Club Barcelona. Los de Martín Demichelis quieren dejar de mirar a los puestos de descenso y el partido frente al Rayo Vallecano en casa se presenta como una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa. El técnico argentino no podrá contar con Antonio Raíllo, que ha sido operado del tobillo y se perderá lo que queda de temporada y tampoco con Jan Salas, que será baja hasta octubre; ni Mateo Joseph, quien parece haberse roto el ligamento cruzado de su pierna izquierda. Las únicas dudas del once están, precisamente, en quien sustituiría a Mateo Joseph. Sergi Darder sería el más indicado; además, Samú Costa podría pasar al pivote. Todo hace indicar que Zito Luvumbo volverá a acompañar a Vedat Muriqi en la delantera.

Posible once del Mallorca frente al Rayo Vallecano:

Portero: Leo Román

Defensas: Mojica, Mascarell, David López, Maffeo

Centrocampistas: Pablo Torre, Morlanes, Samú Costa, Darder

Delanteros: Muriqi, Luvumbo/Mateo Joseph

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano ganó por 1 gol a 0 al Elche en la jornada 30 de LA LIGA EA Sports con un solitario tanto de Randy Nteka después de que el conjunto ilicitano se quedara con 10 en el minuto 38 de la primera parte. Los de Íñigo Pérez ganaron al AEK en la ida de los cuartos de final de la Conference League por 3 goles a 0 y ya tienen pie y medio en la siguiente ronda. Respecto al once para el partido frente al Mallorca, el técnico español no podrá contar con Diego Méndez, lesionado, y son duda Fran Pérez y Augusto Batalla. Balliu y Ratiu se juegan el puesto de lateral derecho y, en la delantera, Nteka y De Frutos ser el acompañante de Alemão.

Posible once del Rayo Vallecano frente al Mallorca:

Portero: Cárdenas

Defensas: Espino, Mendy, Lejeune, Balliu/Ratiu

Centrocampistas: Gumbau, Oscar Valentín, Pedro Díaz

Delanteros: Carlos Martín, Alemão, Nteka/De Frutos