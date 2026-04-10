Saray Calzada 10 ABR 2026 - 13:12h.

Hansi Flick ya piensa en el derbi catalán tras la derrota contra el Atleti

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El Barça se enfrenta al Espanyol en la jornada 31 de LALIGA. Los azulgrana intentarán dejar atrás el varapalo cosechado en Champions y seguir manteniendo la distancia con el Real Madrid. Hansi Flick ha tomado la palabra en la previa al derbi catalán y ha hablado de toda la actualidad que rodea al conjunto culé. El entrenador recibía la buena noticia en el entrenamiento con el regreso de Frenkie de Jong y el entreno con normalidad de Pedri tras sufrir molestias musculares contra el Atleti.

Una de las primeras cosas por las que le preguntaron fue por la queja formal presentada a la UEFA por el arbitraje contra el Atleti. “No sé si servirá de algo ni la respuesta. Para mí y para el equipo es perfecto. El club nos apoya, fue injusto y todo el mundo lo piensa. Se puede cometer un error, pero no dos. Lo valoro muy positivamente”.

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“El VAR lo tenemos para que, si ven algo que no es correcto, avisar y corregir al árbitro. Eso es lo que eché en falta en el otro partido. También es verdad que nosotros no hicimos nuestro mejor partido y cometimos errores. Pero para nosotros no es bueno y sirvió para decidir el partido este tipo de errores. No se agradece”.

Hansi Flick fue preguntado por el objetivo principal de esta temporada y si prioriza la Champions por encima de LALIGA. “LaLiga es la base y por lo que luego juegas la Champions. El sueño es ganar la Champions. Por eso estamos aquí. En todos los partidos se ve que el equipo está un 5% por encima del 100%. Tenemos que hacer nuestro trabajo en LaLiga, pero, al final, lo más importante es ganar la Champions. Es un objetivo para mí, los jugadores y el club”.

Hansi Flick responde Álvaro Arbeloa

El técnico alemán no quiso responder a Álvaro Arbeloa. “No hay nada que decir. No pierdo mi energía con eso. Me parece bien, es su opinión, pues adelante. Me centro en mi equipo y en lo que yo puedo controlar y nada más”. “No me interesan este tipo de cosas. Es un poco lo que se hace. Hacer ruido a nuestro alrededor, pero nos tenemos que centrar en nosotros. Ahora estamos en una buena posición y tenemos que ganar los partidos. No tenemos que pensar en los demás”.

Sobre Frenkie de Jong no quiso avanzar si tendrá o no minutos. “Tiene que ir paso a paso. El siguiente paso es mañana y veremos cómo se encuentra tras el entrenamiento de hoy. Decidiremos mañana. El próximo paso será el martes. Tenemos que esperar a mañana. Si está bien, estaría en el banquillo”.