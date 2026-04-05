Basilio García Sevilla, 05 ABR 2026 - 22:43h.

El camero asistió a la reaparición de Morante de la Puebla mientras sigue el proceso de compra del club

Domingo de (Sergio) Ramos

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El Domingo de Resurrección es uno de los días más grandes en la ciudad de Sevilla. Se acaba la Semana Santa con la estación de la Hermandad de la Resurrección, y ya por la tarde comienza la temporada taurina en la Real Maestranza de Caballería, antesala de una Feria de Abril que comenzará este 2026 el lunes 20 de abril. El Sevilla FC, no obstante, se ha empeñado en amargarle el día a sus aficionados, a los 1.000 que se han desplazado al norte de España y a todos los que han seguido las evoluciones de su equipo por televisión.

Mientras tanto, una de las figuras clave del futuro del club ha sido protagonista secundario de la corrida de toros que se ha lidiado en el coso del Arenal. Sergio Ramos ha presenciado el regreso de Morante de la Puebla desde el callejón, coincidiendo en tiempo con el pésimo partido de fútbol que el equipo en el que se formó ha perpetrado en tierras asturianas.

El camero es un reconocido aficionados a la fiesta de los toros, y también una de las figuras más mediáticas en estos momentos en torno al Sevilla, por lo que ha sido centro de muchas miradas durante el festejo, no solo por su fama, sino por el momento que se vive en torno a él y el hecho de que se encuentre en la capital hispalense. Encabeza el grupo que, en estos momentos, está discutiendo la manera de hacerse con la propiedad de la entidad. La cacareada due diligence acabó el pasado Viernes de Dolores, y con la Semana Santa de por medio no ha habido demasiado tiempo para negociar, así que en los próximos días debe acelerarse la operación.

En la situación en la que vive el club, abocado al desastre desde hace años, son mayoría los sevillistas que ven en la figura de Sergio Ramos la clave para acabar con estos años de sufrimiento. De momento, el grupo en el que camina de la mano de Five Eleven Capital es el primero que agota el tiempo de exclusividad tras dos intentos fallidos de capital norteamericano, y las distintas fuentes señalan que el proceso sigue por los cauces normales.

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Sergio Ramos y el Rey Emérito

La corrida del Domingo de Resurrección ha estado marcado por el regreso de Morante de la Puebla a los ruedos después de haberse retirado el pasado otoño. El diestro cigarrero ha cortado dos orejas, mientras que Roca Rey y David de Miranda han paseado un trofeo cada uno.

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Sin embargo, la atención estaba especialmente en los tendidos, pues además de Sergio Ramos, se ha dado cita en la Real Maestranza el Rey Emérito, Juan Carlos I, reapareciendo en un festejo de estas características muchos años después. Acompañado de la Infanta Elena, ha sido objetivo de todos los focos.