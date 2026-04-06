César Tárrega: "Europa es una palabra que crean los medios, nosotros vamos partido a partido"
"Entendemos la frustración de la afición, no podemos permitir que en dos minutos se nos vaya el partido"
Guido Rodríguez: "No estoy pensando ahora en mi futuro, tengo mucha bronca por la derrota, pude hacerlo mejor"
ValenciaCésar Tárrega sumó ante el Celta de Vigo su segundo partido consecutivo como titular. El central ha aprovechado los problemas de Thierry y el consiguiente desplazamiento de Unai Núñez al costado para recuperar galones en la zaga. A pesar de su juventud, César no se corta al analizar la derrota ante los gallegos y
¿Quién le ha pasado al equipo porque parecía que era el día indicado para dar ese paso adelante?
Bueno, nosotros lógicamente salimos cada partido a ganar. Queríamos darle continuidad al partido del Sevilla, en el que el equipo había mostrado una muy buena imagen. La primera parte, a pesar de no estar con el balón, el equipo se ha demostrado muy sólido y no nos ha generado prácticamente nada el Celta. Luego, sí que es cierto que no podemos permitir que en dos minutos, dé la vuelta al partido el rival. Hay que ser autocríticos y analizar lo que ha salido mal para trabajarlo y corregirlo.
¿César, entiendes la frustración de la gente que siempre llevamos tres o cuatro temporadas que cuando el equipo está a punto de engancharse ahí, finalmente no da el paso?
Sí, claro, pero también hay que ser realistas. El equipo ha estado toda la temporada luchando. Venimos de donde venimos, hay que saberlo también. El equipo está peleando por conseguir cada partido los tres puntos y eso la gente también lo tiene que entender, que nosotros en ningún momento vamos a dejar de intentarlo y no por el resultado de hoy vamos a estar más pesimistas o con menos ganas de luchar cada partido y cada victoria.
¿Se puede seguir pensando más arriba, incluso en Europa?
Bueno, yo creo que la palabra Europa es una pregunta que la están creando los medios. Nosotros vamos, como siempre hemos dicho, partido a partido. Nosotros siempre miramos hacia arriba porque somos exigentes con nosotros mismos, sabemos de lo que somos capaces y bueno, nosotros entrenamos cada día por conseguir la victoria cada partido.
¿Qué mensaje le mandas a esa afición que se ha ido hoy dolida y que el próximo partido contra el Elche llenará la grada visitante?
Bueno, lógicamente entendemos la frustración de hoy. Como he dicho antes, el equipo no puede permitir que con la buena primera parte que ha hecho se le dé la vuelta en prácticamente dos minutos. Decirle que lógicamente gracias porque siempre sentimos los partidos fuera de casa como si estuviésemos en Mestalla y que queremos darle la alegría fuera de casa, que vamos a trabajar muy duro esta semana para conseguirlo.
¿El partido comenzó a 6 puntos en la permanencia y a 6 puntos en Europa, pero internamente no piensan en un paso en adelante?
Vamos siempre a por los tres puntos. Sabemos cómo está la clasificación y de dónde venimos pero no siempre. Cada partido es difícil, lo afrontamos con ganas e ilusión pero no siempre se puede. A pesar de la buena parte que hemos hecho, en dos minutos se nos ha ido, no podemos permitir eso y vamos a trabajar para conseguir la victoria y pulir los detalles que nos han hecho hoy perder los 3 puntos que eran tan importantes para nosotros.