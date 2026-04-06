En la Zona Peter Lim: Al Valencia CF de Corberán se le pone cara del de Baraja

No tiene la permanencia asegurada y se aleja de Europa

A Mestalla le duele más la decepción que el golpe y otros coletazos como Dieng y el Nou Mestalla

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ValenciaComo en la segunda temporada de Rubén Baraja, cuando el Valencia CF podía engancharse a Europa, el equipo se desinfló, esta campaña con Carlos Corberán se empieza a repetir la historia, de hecho, el modelo es casi calcado. Tras una pésima primera vuelta, el Valencia CF mejoró en la segunda pero la derrota contra el Celta de Vigo, como lo fue la derrota contra el Oviedo, el Valencia CF ha recibido dos guantazos de realidad en el peor momento: cuando la afición volvía a soñar con Europa, el equipo se estampa.

Amenaza de récord negativo fuera de Europa

El Valencia CF empezaba a recuperar las constantes vitales futbolísticas y su afición esta semana se había ilusionado con que el equipo rompiera su mayor sequía histórica fuera de Europa tras ganar en Sevilla pero Claudio Giráldez y sus tres cambios que en cinco minutos le permitieron remontar en Mestalla, y le han puesto al Valencia CF de Corberán la misma pátina que tenía el mejor Valencia CF de Baraja.

Cuando se acaban de cumplir seis años sin que el Valencia pise Europa, si se consuma otra campaña sin competiciones europeas, el Valencia CF batirá su récord histórico de siempre. Nunca habrá estado tantos años fuera de la élite del viejo continente. 2217 días se han cumplido desde aquel fatídico 10 de marzo de 2020. Y es que, a este Valencia CF se le está poniendo cara del Valencia CF de Meriton, del Valencia CF de Lim, que en ocho de las once temporadas que lleva al frente de la gestión del club se ha quedado fuera de Europa.

El Valencia CF de Baraja vs el Valencia CF de Corberán: siete partidos contra ocho

El último precedente a este Valencia CF de Corberán es el Valencia CF de Baraja, que en la 2023-24 llegó al mes de abril con opciones de ir a Europa por primera vez en cuatro años y la malogró. Venció a Granada y a Osasuna (0-1) a domicilio y, a partir de ahí, ya no ganó ningún encuentro más. Cayó ante Betis, Barcelona, Alavés, Real Sociedad y Girona y empató ante el Rayo y el Celta. El Valencia CF sumó dos puntos de 21 posibles y el Valencia CF se hundió. Son casi los mismos partidos que le quedan al Valencia CF, en concreto ocho: Elche, Mallorca, Athletic Club y Real Sociedad fuera de casa y Girona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona en Mestalla.

En ellos debería enjugar una renta de seis puntos (si el octavo clasificado va a Europa) cosa que parece complicada tras las cíclicas decepciones del equipo en la presente campaña.