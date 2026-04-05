Guido Rodríguez: ""Ni antes éramos lo peores ni ahora los mejores. Hay que confiar en el proceso"

Cuando acaricia Europa, el Valencia CF vuelve a caerse

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Se va la Semana Santa, que fue de pasión y de frustración tras la derrota ante el Celta de Vigo. El Valencia CF volvió a hacer la de siempre, o al menos la de siempre en las últimas cuatro temporadas. Cuando está cerca de engancharse a Europa, cuando lo tiene en la mano, se desinfla, la pifia... la cag... Y Mestalla se enciende, carga contra el entrenador, Carlos Corberán, y contra los jugadores. Entiendo la frustración, porque a mí me pasa. Duele muchísimo más la decepción por ilusionarse con una temporada tranquila más que con el golpe por perder otro partido en casa.

Es frustrante, valga la redundancia, ver como este equipo y este entrenador son incapaces de culminar el proceso, de darle una alegría a su afición. Ante el Celta fueron diez minutos, suficientes para tirar por el suelo todo el trabajo hecho en el partido. Ahora bien, no seré yo el que caiga en el maniqueísmo de que, por un partido, todo se vaya al garete y el Valencia CF es candidato al descenso; ni el que tire las campanas al vuelo si ganan en Elche dentro de seis días. A fuerza ahorcan y a golpes se aprende.

El fichaje de ida y vuelta de Dieng

De la semana me quedo, también el fichaje de Aliou Dieng, confirmado el miércoles y ratificado este sábado por Carlos Corberán. Su giro del lenguaje no admitía dudas. El técnico, mientras explicaba a preguntas de ElDesmarque que no iba a hablar de un futbolista que no estaba en Valencia cambió el verbo pertenecer (al club porque está fichado) por el verbo estar, porque en efecto vendrá en verano. "Entiendo la pregunta, pero no voy a hablar de jugadores que no pertenecen... que no están en el Valencia CF...", decía el entrenador.

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El caso es que, giros del lenguaje al margen, es curioso como este chico (28 años, sin experiencia en Europa) estuvo fichado, luego fue descartado y ahora ha vuelto a estar contratado por tres años. Es difícil explicar que, en apenas dos meses, cambie tanto su status. Ardo en deseos de que Gourlay lo aclare cuando comparezca porque por su origen y su falta de minutos en Europa, genera dudas. Pero que genere dudas de su rendimiento futbolístico no justifica, desde mi punto de vista, que se critique su contratación per sé..

Está claro que ha sido un fichaje de ida y vuelta pero los analistas, los que seguimos y enjuiciamos la labor de los profesionales de la gestión, de los futbolistas o del entrenador, no deberíamos tener un foco tan cambiante. Es como las aspiraciones o el objetivo del equipo. Lo dice Guido Rodríguez "Ni antes éramos lo peores ni ahora los mejores. Hay que confiar en el proceso, en el trabajo y la unidad del equipo para darle alegría a la gente".

Guido: "Ni antes éramos lo peores ni ahora los mejores. Hay que confiar en el proceso, en el trabajo y la unidad del equipo para darle alegría a la gente". LaLiga

Aplicado al tema del fichaje de Dieng si, con toda la razón del mundo, hasta la fecha hemos criticado la falta de previsión del club, que no afronte los mercados con tiempo y preparación, ¿ahora vamos a cuestionar también que firme a dos futbolistas en primavera pensando en verano como son De Haas y el propio Dieng? Sinceramente no lo veo. Llegan gratis, esperemos que estén aquí, veamos cómo se mueven en el campo y después ya criticamos mucho, poco o nada ¿no creen?

Es un poco como lo del Nou Mestalla. Primero criticamos (de nuevo con toda la razón del mundo) que las obras estuvieran paradas, que lo abandonaran, y ahora que está en marcha, que lo han retomado, criticamos que se esté acabando y que tengamos que abandonar Mestalla para irnos. Che, me pongo el primero, a veces no hay quien nos entienda. Lo del fútbol, eso sí, es otra cosa. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com