David Torres 05 ABR 2026 - 21:49h.

"En la primera parte he tenido varias acciones que molestaba, alguna herida en la nariz por la máscara"

Mestalla vuelve a rendirse a los pies de Gayà: la reconciliación con el murciélago enmascarado

Compartir







ValenciaEl capitán José Luis Gayà ha analizado la derrota del Valencia CF ante el Celta de Vigo. El lateral de Pedreguer ha mostrado su pesar por no haber obtenido los tres puntos y haber obtenido la tercera victoria consecutiva en Mestalla. El futbolista, sincero como siempre, entiende el dolor de la afición y es duro contra la falta de reacción del equipo. En el día que fue homenajeado en Mestalla, el capitán lo hizo con una máscara que le molestó. "Siempre intentamos ayudar al equipo desde mi parcela. En la primera parte he tenido varias acciones que molestaba, alguna herida en la nariz. La máscara me ayudaba a protegerme el pómulo y siempre intentando ayudar al equipo que para eso estamos, para ayudar"

PUEDE INTERESARTE A Mestalla le duele más la decepción que el golpe y otros coletazos como Dieng y el Nou Mestalla

Además, Gayà en VCFMedia ha analizado las siguientes cuestiones:

El trabajo del equipo

La primera parte hemos tenido una buena disciplina de todos sin balón. Ellos son un equipo que juega muy bien, lo sabíamos, y hemos estado todos muy disciplinados, hemos corrido todos mucho, pero luego nos faltaba posesiones más largas con balón, no hemos estado finos, con muchas perdidas y eso nos ha penalizado porque el esfuerzo sin balón había sido bueno.

"Ellos en la segunda parte con esos tres cambios han mejorado y a nosotros nos ha costado adaptarnos" Valencia CF

Ellos en la segunda parte con esos tres cambios han mejorado y a nosotros nos ha costado adaptarnos, Han venido dos goles muy rápidos que nos ha hecho mucho daño y luego ha llegado el tercero, lo hemos intentado pero ante un rival con mucha calidad no hemos podido. No ha sido nuestro mejor partido en la segunda parte

PUEDE INTERESARTE Guido Rodríguez sigue llamando a la puerta del Mundial: se estrena con el Valencia CF como goleador

La voluntad del equipo

Queríamos la tercera victoria en casa, hemos estado ahí pero no ha podido ser. Se nos ha escapado los tres puntos que queríamos, deseábamos, dárselos a la afición que han estado animando hasta el final. Ha sido una pena, pero estamos ya centrados en el Elche, tenemos que seguir mirando cada partido, son tres puntos más y vamos a salir con todo para conseguir los 3 puntos