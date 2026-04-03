Diego Páez de Roque Madrid, 03 ABR 2026 - 23:55h.

Eder Sarabia habló tras la derrota en Vallecas

Uno por uno del Elche ante el Rayo Vallecano: cuatro suspensos y muchos aprobados raspados en Vallecas

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El Elche no levanta cabeza en este 2026. Logró ganar su primer partido del año en el último encuentro antes del parón de selecciones, pero no han podido mantener la racha positiva.

En el encuentro que abría la jornada 30 de LALIGA EA Sports, los de Eder Sarabia visitaban el Estadio de Vallecas en un partido donde el ganador se alejaría de los puestos de descenso. Sin embargo, para mala fortuna del conjunto ilicitano, este terminó con victoria rayista.

El choque quedó marcado por la temprana expulsión de Pedro Bigas justo antes del descanso. Ya en la segunda mitad, Randy Nteka le dio la victoria a los suyos con un gol de delantero puro atacando el primer palo.

Eder Sarabia confía más que nunca en el Elche

Tras finalizar el encuentro, tanto Eder Sarabia como Iñigo Pérez atendieron al micrófono de Movistar +. Todavía en el césped de Vallecas, el técnico del conjunto ilicitano analizó el encuentro, sobre todo a partir de la expulsión de su central.

“Creo que la expulsión ha marcado mucho. Hemos empezado bien, la primera parte ha sido nuestra y a partir de la expulsión hemos competido bien, no nos hemos metido atrás, hemos tenido alguna clara”, comenzó diciendo.

Además, reconoció que ambas entradas eran merecedoras de tarjeta amarilla, aunque dejó claro que “el rigor que ha tenido con nosotros no lo ha tenido con ellos”.

Sin embargo, si hay algo con lo que se quedó Eder Sarabia tras el choque fue con la igualdad en el césped y la imagen de los suyos, que le han hecho creer más que nunca en que el Elche salvará la categoría, además de que este partido "no nos va a hacer nada de daño".

“Hemos hecho un gran partido con once, hemos competido con uno menos y está claro que es una derrota fuera, pero hoy tengo más claro que nunca que lo vamos a conseguir. Pocos equipos han comprometido tanto al Rayo”, sentenció.