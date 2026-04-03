Andrea Esteban 03 ABR 2026 - 22:54h.

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El Elche se metió en Vallecas con la intención de rascar algo en un duelo directo por la permanencia, pero el partido se le fue escapando poco a poco hasta romperse por completo. Cuando mejor competía, la expulsión de Bigas cambió el guion y obligó a los de Sarabia a resistir durante toda la segunda parte. Aguantaron como pudieron, pero el asedio del Rayo acabó encontrando premio (1-0) y deja a los ilicitanos tocados en la pelea por salir de abajo.

Las notas de los jugadores del Elche ante el Rayo Vallecano

Matías Dituro (7): El mejor del Elche. Sostuvo al equipo durante muchos minutos con varias paradas de mérito, especialmente cuando el Rayo apretó tras la expulsión. Tuvo alguna acción dubitativa (como ese balón que casi se le escapa al larguero), pero en líneas generales evitó un resultado mucho más duro.

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Tete Morente (5): Muy participativo. Tuvo una clara en la primera parte que no llegó a rematar por centímetros, pero tuvo mucho trabajo para evitar que los de Iñigo Pérez aumentasen el amrcador.

Bigas (2): Condicionó completamente el partido. Hasta la expulsión estaba cumpliendo, incluso salvando una ocasión clara bajo palos, pero su segunda amarilla fue evitable y dejó al equipo vendido durante toda la segunda parte.

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Affengruber (6): Partido serio dentro del caos. Le tocó multiplicarse tras la roja y cumplió en varios cortes importantes. Sufrió, como todos, en el tramo final, pero dio la cara.

Petrot (5): Correcto sin más. Empezó intenso, incluso rozando la amarilla en alguna acción, y luego se centró en defender. Aguantó como pudo el aluvión del Rayo, aunque sin demasiada incidencia ofensiva.

Germán Valera (5): Activo en todo el partido, generando alguna llegada y colgando balones peligrosos. Fue perdiendo protagonismo con el paso del partido y con el equipo en inferioridad, pero cortó balones en momentos claves.

Marc Aguado (5): Trabajo y esfuerzo en el centro del campo. Intentó dar equilibrio, pero el partido se rompió tras la expulsión y le superó el contexto. Acabó sustituido.

Aleix Febas (5): Intentó poner pausa y sentido con balón, pero le costó mucho encontrar espacios. Sacrificado tras quedarse el equipo con diez.

Gonzalo Villar (5): Participativo en la circulación, pero sin demasiado peso real. El partido le pedía más personalidad con balón y no terminó de asumir ese rol.

Rafa Mir (4): Tuvo una clara que mandó muy lejos y poco más. Le faltó contundencia y presencia. Fue sustituido pronto para reorganizar al equipo tras la roja.

Álvaro Rodríguez (4): Mucho trabajo físico, pero poco acierto. Vio amarilla y no logró imponerse en ataque. Acabó siendo sustituido en el tramo final.

Los suplentes de Eder Sarabia:

Adrià Pedrosa (6): De lo poco positivo desde el banquillo. Nada más salir generó peligro con un buen disparo y dio algo de aire al equipo en banda izquierda. Comprometido en defensa.

André Silva (n.c)

Redondo (n.c)

Villar (n.c)

Santiago (n.c)