Diego Páez de Roque Madrid, 03 ABR 2026 - 22:57h.

El Rayo Vallecano se llevó los tres puntos contra el Elche

Los condicionantes de la lucha por no descender en LALIGA: partidos directos, factor campo y los grandes

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El Rayo Vallecano consiguió llevarse los tres puntos contra el Elche en LALIGA EA Sports. Ambos equipos protagonizaron una primera parte intensa, con ocasiones en las dos porterías, pero sin materializarlas. Pedro Bigas quien condicionó el encuentro siendo expulsado antes del descanso.

Los de Iñigo Pérez lo intentaron con muchos centros laterales ya en la segunda parte, aunque el gol no llegaría hasta el 74, cuando Randy Nteka aprovechó un envío raso de Álvaro García.

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El uno por uno del Rayo Vallecano contra el Elche

Batalla (7): realizó varias paradas, algunas de ellas de mucho mérito como primera de la segunda parte al tiro de Pedrosa. Supo calmar el partido cuando el electrónico ya marcaba el 1-0.

realizó varias paradas, algunas de ellas de mucho mérito como primera de la segunda parte al tiro de Pedrosa. Supo calmar el partido cuando el electrónico ya marcaba el 1-0. Ratiu (8,5): se mostró muy sólido tanto en ataque como en defensa. Ganó la mayoría de los duelos disputados y apareció en campo rival para poner centros e incluso buscar el gol con disparos potentes.

se mostró muy sólido tanto en ataque como en defensa. Ganó la mayoría de los duelos disputados y apareció en campo rival para poner centros e incluso buscar el gol con disparos potentes. Lejeune (9): tuvo una gran oportunidad en la primera mitad para abrir el marcador con un testarazo. Sacó uno de sus latigazos en la segunda parte que cerca estuvo de transformar. Además, estuvo muy seguro en defensa, con hasta 4 entradas realizadas con éxito.

tuvo una gran oportunidad en la primera mitad para abrir el marcador con un testarazo. Sacó uno de sus latigazos en la segunda parte que cerca estuvo de transformar. Además, estuvo muy seguro en defensa, con hasta 4 entradas realizadas con éxito. Luiz Felipe (7,5): partido muy sólido del brasileño. Aunque no aportó tanto en ataque como su compañero en la zaga, se mostró muy seguro en defensa, ganando la mayoría de los duelos y con 3 entradas con éxito.

partido muy sólido del brasileño. Aunque no aportó tanto en ataque como su compañero en la zaga, se mostró muy seguro en defensa, ganando la mayoría de los duelos y con 3 entradas con éxito. Pep Chavarría (6): el más flojo de la línea defensiva del Rayo Vallecano. Se mostró más en ataque, con varios centros laterales e incluso animándose con algún disparo. Sin embargo, en defensa sufrió más en la banda izquierda.

el más flojo de la línea defensiva del Rayo Vallecano. Se mostró más en ataque, con varios centros laterales e incluso animándose con algún disparo. Sin embargo, en defensa sufrió más en la banda izquierda. Óscar Valentín (7): provocó la expulsión de Pedro Bigas, recibiendo la patada del central. Fue uno de los que mejor entendió el partido, ganando muchos duelos y con un gran acierto en el pase.

provocó la expulsión de Pedro Bigas, recibiendo la patada del central. Fue uno de los que mejor entendió el partido, ganando muchos duelos y con un gran acierto en el pase. Unai López (7,5): era la duda antes del inicio y terminó jugando todo el partido. Muy presente en los ataques de su equipo, con un 86% de precisión en el pase, pero también se comprometió en defensa, con hasta 4 despejes.

era la duda antes del inicio y terminó jugando todo el partido. Muy presente en los ataques de su equipo, con un 86% de precisión en el pase, pero también se comprometió en defensa, con hasta 4 despejes. Isi Palazón (5): más desaparecido en un Rayo Vallecano que le echó en falta. No tuvo tanta influencia en los ataques de su equipo y perdió varios duelos en 3/4 de campo. Fue sustituido en el 66.

más desaparecido en un Rayo Vallecano que le echó en falta. No tuvo tanta influencia en los ataques de su equipo y perdió varios duelos en 3/4 de campo. Fue sustituido en el 66. Álvaro García (6): no estaba completando su mejor partido, pues aunque llegó a poner varios centros desde la izquierda, no estaba muy acertado. Hasta que en el minuto 74, encontró a Randy Nteka en el primer palo para abrir el marcador.

no estaba completando su mejor partido, pues aunque llegó a poner varios centros desde la izquierda, no estaba muy acertado. Hasta que en el minuto 74, encontró a Randy Nteka en el primer palo para abrir el marcador. Jorge de Frutos (7,5): realizó una de las jugadas de la primera parte dejando atrás a Dituro en varias ocasiones, pero no pudo transformar el disparo. Aunque no participó tanto en el juego de los suyos, cuando lo hacía era uno de los más peligrosos.

realizó una de las jugadas de la primera parte dejando atrás a Dituro en varias ocasiones, pero no pudo transformar el disparo. Aunque no participó tanto en el juego de los suyos, cuando lo hacía era uno de los más peligrosos. Alemao (4): no aprovechó ninguno de los múltiples centros que sus compañeros pusieron al área, incluso con un jugador más. Aun así, el público reconoció su esfuerzo con una gran ovación.

Las notas de los suplentes