Jorge Morán 30 MAR 2026 - 16:00h.

El partido de la Conference League ha sido declarado de alto riesgo

El Rayo Vallecano, ante un mes de infarto: se juegan la temporada en cinco partidos

Compartir







Se ponen las cosas serias en la Conference League. Los cuartos de final ya están a la vuelta de la esquina y los aficionados de todo el mundo saben que tienen una oportunidad de oro de hacer historia. Este es el caso de un Rayo Vallecano que deberá verse las caras con el AEK de Atenas, uno de los equipos más potentes de la competición y con un jugador cada vez más inspirado como Luka Jovic.

Después de eliminar al Samsunspor, los vallecanos tendrán una complicada eliminatoria con uno de los mejores equipos de Grecia. Líderes de su liga con 60 puntos, los de Atenas no estarán solos en Vallecas en un partido que será histórico.

Partido de alto riesgo ante el Rayo Vallecano

La pasada semana, el AEK de Atenas sacó a la venta las entradas en zona visitante para el partido ante el Rayo Vallecano. Unos 734 tickets que se vendieron en tan sólo dos minutos, a los que hay que sumar a otros hinchas griegos que buscarán lograr el acceso directamente en el España.

Esta situación ha provocado que desde la UEFA declaren el partido de alto riesgo, por lo que estará prohibida la venta de entradas presenciales el día del partido, habrá una delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y se hará un control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios. El encuentro se disputará el próximo jueves 9 de abril a las 18.45H.

Nuevo cobro a los aficionados para la Conference League

Aunque el horario no sea el mejor para los aficionados, en el Rayo Vallecano han vuelto a dejar a un lado a los vallecanos. Y es que mientras cualquier otro club hubiera buscado un apoyo masivo con precios populares, Martín Presa ha decidido una nueva ampliación del abono.

En este caso, los hinchas del Rayo Vallecano deberán pagar, de nuevo, un plus en su abono de 20€. Un gasto que se unirá a los 60€ de la fase de grupos y a los 25€ de los octavos de final, lo que hace que la hinchada del barrio madrileño se haya gastado ya 105€ por ver a su equipo en Europa.