Jorge Morán 24 MAR 2026 - 22:13h.

El técnico del Girona explicó como rechazó al Real Madrid en su etapa como jugador

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Vallecas no es un lugar con muchos ídolos. La franja y el barrio siempre van por encima de todo, pero sí que hay algunos nombres como los de Willy, Trejo o Míchel Sánchez que son un fiel reflejo de los valores de los vallecanos. Y precisamente ha sido este último, en una entrevista en 'La Otra Grada' de Feeberse, el que ha demostrado su amor por el club con una historia poco conocida.

Aunque jugó en equipos como el Almería, Murcia o Málaga, la carrera de Míchel Sánchez siempre pasó por el Rayo Vallecano. Del barrio y canterano, el '8' era el fiel reflejo de un chico que había logrado jugar en el equipo al que amaba. Y aunque muchos grandes, le quisieron, ni una oferta del Madrid le hizo cambiar de opinión.

El día que Míchel Sánchez rechazó al Real Madrid

Después de una gran temporada en Vallecas, el ahora técnico del Girona llamó la atención del club blanco. Pero cuando lo tenía todo para vestirse con la elástica madridista, cambió de opinión. "Quedamos para firmar por el Real Madrid y no me presenté. Quería seguir en el Rayo Vallecano. Todo el mundo me decía 'vete al Madrid' y cuando llegó el momento le digo a mi padre: 'no voy'. Y no fui", desvela en Feeberse.

Un encuentro con un Paco de Gracia que nunca se llegó a dar y que siempre 'me lo ha recordado'. "'Quedé contigo para comer y para firmar por el Real Madrid y no viniste'", le decía. Míchel pasó de un grande del fútbol español, para quedarse con la humildad de su Rayo.

"Era lo que sentía en ese momento. También muchas veces son los miedos y el sentirte protegido en tu barrio, como estaba yo con mis amigos, a ir a un sitio que no sabes lo que te vas a encontrar. Yo estaba encerrado en mi barrio... en mi zona de confort", explicó. Una situación de la que nunca se ha arrepentido. "Estoy orgulloso de la carrera que tuve. Quizás vas allí y te salen las cosas mal o te salen muy bien. Yo creo que no hay que darle más vueltas", desvela en el pódcast.