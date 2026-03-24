Jorge Morán 24 MAR 2026 - 17:25h.

El delantero abandonó el equipo entrenando por Vicente Moreno

Raúl de Tomás oficializa su pasión por los toros con 'Ganadería de Tomás'

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Raúl de Tomás está de vuelta. El delantero, que todavía pertenece al Rayo Vallecano, rompió su cesión con el Al Wakrah qatarí tras diecisiete partidos y se marchó a entrenar a Doha. El ex del Real Madrid no tuvo su mejor experiencia a las órdenes de Vicente Moreno y, después de salir por la puerta de atrás, desapareció por completo sin dar ni una pista sobre su paradero.

Muchas eran las preguntas que había acerca del delantero. ¿Volvería al Rayo Vallecano? ¿Ficharía por otro equipo? Unas cuestiones sin una respuesta clara, aunque lo más seguro era que su vuelta al club vallecano se alargaría hasta el verano. Y ahora, varias semanas después, las redes sociales han destapado la ubicación del español.

¿Dónde está Raúl de Tomás?

Como ya avisó Vicente Moreno durante su experiencia en Qatar, 'RDT' no se encontraba en un buen momento personal. Unos problemas externos al fútbol que se traducían en falta de rendimiento dentro del campo, anotando tan sólo siete goles durante su experiencia qatarí. Y después de seis meses, su cesión se rompió.

Tras varias semanas en la que los aficionados se preguntaban sobre el delantero de 31 años, Raúl de Tomás ha reaparecido, en Barcelona, aunque no en algo relacionado con el fútbol. Y es que la primera imagen del futbolista después de varias semanas ha sido en un centro especializado en regeneración capilar, como la propia empresa ha publicado.

La clínica del Dr. Bruno Jacobovski ha publicado una instantánea en la que muestra a RDT después de su tratamiento capilar. "Raúl de Tomás volvió a visitarnos para realizar un refinamiento en el diseño de sus entradas y mejorar el cierre de la barba, áreas donde el detalle es clave", escribieron en su cuenta de Instagram, en una instantánea que ha dejado todo tipo de comentarios.