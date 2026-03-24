Jorge Morán 24 MAR 2026 - 23:31h.

Los vallecanos tendrán cinco partidos vitales en un mes

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Todo o nada para el Rayo Vallecano en el mes que viene por delante. En una temporada en la que los de Iñigo Pérez están inmersos en la lucha por el descenso en LALIGA EA SPORTS, además tendrán unos históricos cuartos de final en la Conference League. Y aunque la derrota ante el Samsunspor y el Barça ha frenado la racha de los vallecanos, su estado actual puede ser uno de los mejores desde que comenzó el año.

Tres rivales directos por la salvación en LALIGA EA SPORTS

Con 32 puntos y en la posición número 14 de la clasificación, el Rayo Vallecano está muy cerca de los puestos de descenso. Los de Iñigo Pérez están a tan sólo cuatro puntos del Mallorca (28), equipo que, junto a Levante (26) y Real Oviedo (21), se encuentra en las tres últimas posiciones de la tabla.

Y si quiere alejarse de ese 'infierno', el primer partido tendrá una gran oportunidad. El Rayo Vallecano recibirá al Elche (29 puntos) el próximo viernes 3 de abril a las 21.00H. Dos equipos inmersos en esta lucha por el descenso y una gran oportunidad para alejarse de los últimos sitios de la tabla.

Nueve días después, y tras jugar la ida de la Conference, el Rayo viajará a Mallorca, para jugarse el todo por el todo con otro equipo de la zona baja. Y para rematar este mes, los vallecanos recibirán a un Espanyol en capa caída en la jornada intersemanal del 22, lo que podría suponer media salvación en caso de lograr ganar los tres partidos.

En busca de las históricas semifinales de Conference League

Pero además del descenso, el Rayo Vallecano no quiere olvidarse de hacer historia en Europa. Los de Iñigo Pérez están en los cuartos de final de la Conference League, igualando así su mejor clasificación histórica en un torneo europeo.

En esta eliminatoria recibirán al AEK de Atenas, con un Luka Jovic que tiene a los griegos en un gran momento de forma. La ida será en Vallecas, entre el partido con el Elche y el Mallorca, el próximo 9 de Abril a las 18.45H, mientras que la vuelta llegará el 16 del mismo mes a las 21.00H en un viaje que será histórico para la afición. Un mes con cinco partidos en los que los de Iñigo Pérez se jugarán el resultado de media temporada.