Jorge Morán 08 ABR 2026 - 18:05h.

El técnico cree en la posibilidad de ganar la Conference League

Algo pasa con Óscar Trejo en el Rayo Vallecano: "Tiene que ver con algún asunto emocional"

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El Rayo Vallecano tendrá una noche histórica ante el AEK de Atenas. Los de Iñigo Pérez buscarán por primera vez unas semifinales de Europa en un partido que estará marcado por el masivo viajes de los hinchas griegos a Vallecas. Y aunque nadie duda en que no será fácil, desde dentro del vestuario sueñan con levantar la Conference League.

"Cuando eres jugador tienes responsabilidad e ilusión. Las dos se magnifican por el escenario de mañana, por todo lo que venimos recorriendo y porque es inevitable imaginarte pasar eliminatorias", dijo Iñigo Pérez en la rueda de prensa previa.

Iñigo Pérez y las opciones del Rayo de ganar la Conference League

En los 100 años de historia del Rayo Vallecano, pocos partidos han tenido la importancia que el que habrá este jueves (18.45H). Un encuentro ante el que Iñigo Pérez 'vive obsesionado'. "Hacer un ejercicio de abstracción es una utopía. Me gusta, es bueno empaparnos de lo que sucede. No hay que perder la noción de lo que somos", comenzó diciendo.

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"No me gusta aventurarme, pero será uno de los partidos más importantes. Somos consciente de ello. Vivo obsesionado con generar recuerdos. La Conference es el lugar. Ojalá digamos que la ganamos, viajamos... El partido de mañana es complejo", dijo un técnico que ha logrado que su Rayo sea uno de los favoritos para llevarse el título.

Y es que aunque el AEK de Atenas sea el primer clasificado en la liga de Grecia, las aspiraciones del Rayo Vallecano están encima de la mesa. "El vértigo es para otro tipo de circunstancias, como la competición doméstica y la permanencia. La Conference hay añadidos que no se pueden obviar", señaló.

"No debe haber estrés, ansiedad, vértigo... Sino alegría, ilusión y retroalimentemos a la afición. Hay que contagiarles en lo emocional. Tenemos mucha ilusión. Ojalá ganemos la Conference. Es factible. Se puede conseguir. Mañana es el primer paso. No hay que ocultarse en el mensaje y tenemos ganas", apuntó un técnico que confía en hacer historia.