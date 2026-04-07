Jorge Morán 07 ABR 2026 - 19:38h.

Bigas fue expulsado en una jugada que explican desde el CTA

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Nueva edición de 'Tiempo de Revisión' en dónde el CTA ha explicado las jugadas más polémicas de la jornada 30, centrándose en la expulsión de Gerard Martín en el Metropolitano. Pero además de lo ocurrido en el Atlético vs Barcelona, el Comité también señaló lo ocurrido con Pedro Bigas en Vallecas, en dónde el Rayo Vallecano se llevó la victoria por la mínima ante el Elche.

La jugada en cuestión ocurrió en la primera mitad. En el minuto 22, Bigas vio la primera amarilla del partido después de agarrar de manera clara a Unai López cortando así una contra clara. Pero fue en el 39' en dónde se marchó expulsado por una doble amarilla mostrada por Munuera Montero.

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La explicación del CTA sobre la expulsión de Bigas

"Tras el lanzamiento de una falta al área local, un jugador del Elche salta con la pierna en alto intentando jugar el balón y golpea con la pierna en la cara del defensor del Rayo. El juego continúa y al terminar la jugada, el árbitro muestra la tarjeta amarilla. Al ser la segunda, provoca la expulsión de este", comienza explicando.

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Una decisión de Munuera Montero totalmente errónea. "Esta acción podríamos considerarla 'borderline', al encontrarse en el límite de temeridad (tarjeta amarilla) y juego brusco grave (tarjeta roja). Al ser interpretable, la valoración del árbitro de campo prevalece", aseguran, antes de señalar el error del colegiado.

"La aplicación de la ventaja en estos casos de segunda amarilla solo está contemplada cuando ocurre una ocasión inmediata de gol. Circunstancia que no ocurre en este caso, por lo que el CTA considera que se debió señalar la falta y aplicar la sanción disciplinaria, no concediendo la ventaja", señalan desde el CTA que apunta que Munuera no tenía claro quién había realizado la acción. "La gestión disciplinaria posterior se explica porque el árbitro no reconoció inicialmente que el jugador ya había sido amonestado con anterioridad en otra jugada", zanjan.