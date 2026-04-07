Jorge Morán 07 ABR 2026 - 17:31h.

Benoît Bastien fue muy criticado en el partido de la Real Sociedad

Zubimendi y el reencuentro con el árbitro del polémico Manchester United-Real Sociedad: "Espero que no sea nada personal"

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El Rayo Vallecano vivirá una noche histórica en Vallecas ante el AEK de Atenas. La ida de los cuartos de final de la Conference League se disputará este jueves a las 18.45H en un día en el que el árbitro elegido por la UEFA ha sido el francés Benoit Bastien. Un colegiado que se estrenará con ambos equipos, pero del que no tienen buenos recuerdos en España. Y sino que se lo digan a la Real Sociedad después de lo que le ocurrió en Old Trafford la temporada pasada.

Aunque buscar excusas no es algo propio de Vallecas, desde San Sebastián avisan al Rayo Vallecano del nivel de un colegiado más conocido por sus polémicas que por sus buenos partidos. Y es que aunque tenga un historial en dónde figuran partidos del Real Madrid, FC Barcelona o Atlético, es contra la Real Sociedad dónde vivió su noche más negra.

El escándalo de Old Trafford que avisa al Rayo Vallecano

Después del empate a uno en el Reale Arena, Manchester United y Real Sociedad se veían las caras sólo unos días después. Los ingleses se llevaron la victoria de manera contundente por cuatro a uno, pero el partido pasará a la historia por tres penaltis polémicos que ni los jugadores de los 'Red Devils' entendieron. "¿Cuánto pagaste al árbitro?", le escribieron a Bruno Fernandes en el balón que se llevó tras marcar un hat trick.

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Benoit Bastien señaló hasta cuatro penaltis, uno para la Real Sociedad y otros tres para el Manchester United. Dos de los señalados a los ingleses fueron inexistentes, mientras que el tercero en discordia fue anulado por el VAR e incluso Dorgu le aseguró que se había tirado. Además, también expulsó a Jon Aramburu en una acción controvertida poco después de entrar al terreno de juego.