Hansi Flick no lo tiene claro con Lamine Yamal para el derbi de Barcelona

Joaquín Anduro 10 ABR 2026 - 21:43h.

Un único precedente esta temporada de rotaciones para Lamine Yamal

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El FC Barcelona se mide este sábado al RCD Espanyol en el derbi de la ciudad condal en el Camp Nou en un encuentro que llega en medio de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Esto provocará que Hansi Flick realice rotaciones para buscar remontar el próximo martes el 0-2 rojiblanco de la ida con la duda de qué pasará con Lamine Yamal, con el técnico alemán dejando su presencia en el aire.

En sala de prensa, este viernes, el germano no quiso confirmar la presencia del 10 blaugrana de inicio este sábado: "Ya lo veremos, ya lo veremos cómo lo gestionamos. Creo también que, para él, normalmente es bueno también empezar, y luego ver qué pasa, pero aún no lo hemos decidido, así que habrá que esperar hasta mañana".

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La baja de Raphinha reduce las posibilidades de que Hansi Flick rote piezas en el ataque del Barcelona ante el Espanyol en un partido incómodo por partida doble. Por un lado, el Barça está obligado a conseguir el triunfo para aumentar la ventaja sobre el Real Madrid en el liderato de la competición y, además, al tratarse de un equipo como el perico con la rivalidad existente entre ambos.

El único precedente de rotaciones de Lamine Yamal esta temporada

No es habitual que Hansi Flick rote a un Lamine Yamal acostumbrado a jugarlo casi todo, incluyendo las primeras rondas de la Copa del Rey. Esta campaña, el de Rocafonda ha disputado completos 26 de los 42 partidos hasta la fecha en los que ha estado disponible, quedándose fuera en varios del arranque de temporada debido a la pubalgia que ya dejó atrás.

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En sólo tres de esos encuentros ha partido desde el banquillo y en dos de ellos, contra la Real Sociedad en LALIGA EA Sports y el Athletic en la Supercopa de España, llegaba con molestias. El otro llegó contra el Sevilla en el Camp Nou en el duelo que, precisamente, estaba incrustado en medio de la eliminatoria de octavos de Champions ante el Newcastle, lo que hace abrir las posibilidades de Flick para repetir.

Sin embargo, también existe el componente ya mencionado de la rivalidad que bien conoce Lamine Yamal después de toda una vida en la cantera del Barça. Ya el año pasado le marcó al Espanyol en el RCDE Stadium un golazo que valió el título de LALIGA y este año se ha sumado el componente de los polémicos cánticos islamófobos en el estadio perico durante el España-Egipto de hace unos días.