Resultados de ida de cuartos y posibles cruces de semifinales de Conference League

Diego Páez de Roque 09 ABR 2026 - 22:59h.

Varios equipos encaminaron sus eliminatorias

Ilias Akhomach, un enamorado más de Vallecas 3 meses después de dejar Villarreal: "Nunca lo he vivido"

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Esta noche se han conocido todos los resultados de la ida de cuartos de final de la Conference League. El equipo que ha sacado un mayor rédito de su encuentro ha sido el Rayo Vallecano, que ha conseguido vencer por 3-0 al AEK Atenas.

Los de Iñigo Pérez lograron sacar una cómoda ventaja en la primera parte gracias a los tantos de Ilias Akhomach y Unai López y consiguieron ampliar el marcador con el tanto de penalti de Isi Palazón.

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Sin embargo, no ha sido el único club capaz de marcar tres goles en su partido. El AZ aguantó bien el Shakhtar Donetsk, pero a partir del minuto 70, los de Arda Turan decantaron la eliminatoria a su favor. Primero fue Pedrinho, en el 72, para que Alisson Santana cerrase la goleada con un doblete en apenas dos minutos (81 y 83).

El Crystal Palace cumplió en casa venciendo por 3-0 a la Fiorentina con una gran primera parte, donde Mateta no falló desde los once metros y Tyrick Mitchell aumentó la ventaja pocos minutos después. Ya en el minuto 90, Ismaila Sarr dejó más encaminada la clasificación a semifinales con un tanto en el minuto 90.

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Similar fue el encuentro entre el Mainz 05 y el Strasburgo, ya que el equipo alemán también consiguió adelantarse por 2-0 en la primera mitad gracias a los tantos de Sano y Stefan Psch. Sin embargo, al contrario de los encuentros restantes, no lograron ese tercer gol que les daría más tranquilidad para la vuelta.

Resultados de la ida y posibles cruces de la Conference League

Rayo Vallecano 3-0 AEK Atenas

Crystal Palace 2-0 Fiorentina

Mainz 05 2-0 Strasburgo

Shakhtar Donetsk 1-0 AZ Alkmaar

De esta forma y con las eliminatorias encaminadas, en caso de que Rayo Vallecano, Crystal Palace, Mainz 05 y Shakhtar Donetsk terminasen por ganar sus respectivos cruces, las semifinales quedarían así:

Rayo Vallecano (o AKE Atenas) vs Mainz 05 (o Strasburgo)

Shakhtar Donetsk (o AZ Alkmaar) vs Crystal Palace (o Fiorentina)