Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Espanyol para la jornada 33 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 ABR 2026 - 07:05h.

Rayo Vallecano - Espanyol, las posibles alineaciones para el partido de la jornada 33 de LA LIGA EA Sports

El sueño de Isi Palazón y la deuda de Íñigo Pérez con la afición del Rayo Vallecano: "Es impagable"

Compartir







El Rayo Vallecano recibirá al RCD Espanyol en el penúltimo partido de la jornada 33 de LALIGA EA Sports (la 32 comenzará a partir del viernes 24 de abril) y se disputará en el Estadio de Vallecas el jueves 23 de abril a las 20:00h. El Rayo Vallecano viene de perder por 3 goles a 0 contra el Mallorca en el partido anterior de liga y de clasificarse a las semifinales de la Conference League donde jugarán contra el Estrasburgo. Los de Íñigo Pérez están 13º en liga con 35 puntos y necesitan llegar a lo más alto en la Conference si quieren jugar una competición europea la temporada que viene. El RCD Espanyol viene de perder por 4 goles a 1 contra el FC Barcelona en el Camp Nou y sigue sin ganar un partido desde el 22 de diciembre del año pasado. Los de Manolo González están 10º en la tabla con 38 puntos gracias a su gran primera vuelta.

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano perdió frente al Mallorca en una dura derrota por 3 goles a 0 en la jornada pasada de liga. El conjunto madrileño supo sobreponerse y pese a no ganar al AEK en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Conference League, se clasificó a semifinales aprovechando el resultado de la ida. Para el encuentro frente al Espanyol, Íñigo Pérez no podrá contar con Florian Lejeune y Nobel Mendy, ambos sancionados por acumulación de tarjetas. Serán duda Luiz Felipe y Álvaro García ya que fueron cambiados por lesión en el partido del jueves pasado y Fran Pérez, que tiene molestias lumbares. Respecto al once, el técnico español tendrá que alinear a Ciss y Jozhua Vertrouwd en defensa si Luiz Felipe no llega. En el centro del campo, el 'Pacha' Espino podría hacerse un hueco pero se disputa la titularidad con Pedro Díaz. Si Álvaro García está bien, partirá de inicio por delante de estos dos últimos.

Posible once del Rayo Vallecano frente al Espanyol:

Portero: Batalla

Defensas: Pep Chavarría, Pathé Ciss, Vertrouwd, Ratiu

Centrocampistas: Unai López, Óscar Valentín, Pedro Díaz/Espino

Delanteros: Isi, De Frutos, Akhomach

Posible alineación del RCD Espanyol

El RCD Espanyol perdió por 4 goles a 1 frente al FC Barcelona en el derbi catalán de la pasada jornada de liga. El conjunto perico no conoce la victoria desde hace varios meses y sigue cayendo puestos en la tabla. La zona de descenso queda lejos gracias a la gran primera vuelta que realizaron, pero el sueño europeo parece imposible. Para el partido frente al Rayo Vallecano, Manolo González no podrá contar con Javi Puado, lesionado hasta septiembre ni con Urko González, que será baja por acumulación de tarjetas. Respecto al once, Charles Pickel y Ramón Terrats se disputan ser el acompañante de Pol Lozano pero Kike García podría ser el elegido si el técnico catalán opta por un 4-4-2. En la banda derecha, Nongé, Jofre y Pere Milla son las opciones y en la delantera Roberto parte como favorito por delante de Kike.

Posible once del Espanyol frente al Rayo Vallecano:

Portero: Dmitrovic

Defensas: Romero, Cabrera, Calero, El Hilali

Centrocampistas: Lozano, Pickel/Terrats, Edu Expósito

Delanteros: Dolan, Roberto/Kike, Nongé/Jofre